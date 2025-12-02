Новый год – без долгов: СК "Евразия" снова запускает акцию по ускоренным выплатам

СК "Евразия" возобновляет традиционную новогоднюю акцию "Новый год – без долгов" по ускоренному рассмотрению документов и осуществлению страховых выплат.

Клиентам, обратившимся с документами с 1 по 30 декабря 2025 года, СК "Евразия" осуществит страховую выплату до наступления Нового года, чтобы заботы не мешали семейному празднику.

Подать заявление и все необходимые документы можно онлайн в личном кабинете на сайте eurasia36.kz или по электронной почте: ServiceCenter@theeurasia.kz, а также в офисе компании. Все заявки без исключения при наличии полного перечня документов будут рассмотрены в ускоренном режиме.

"Евразия" обслуживает более 1 млн клиентов по всему Казахстану, и подавляющее большинство из них обращаются за выплатой в результате ДТП по договорам Каско и обязательной автостраховке. В зимний период количество аварий на дорогах резко возрастает – примерно в два раза, поэтому проведение акции имеет особое значение в канун Нового года. Мы ожидаем получить не менее 5 тыс. заявлений на выплаты от наших клиентов в этом месяце", – комментирует пресс-служба СК "Евразия".

Ежегодно акция "Новый год – без долгов" помогает тысячам клиентов СК "Евразия" получить ускоренные выплаты, оставив все воспоминания о наступлении страхового случая в уходящем году.

По актуальным данным за 10 месяцев 2025 года, СК "Евразия" осталась лидером рынка Казахстана по добровольному автострахованию, собрав 19 млрд тенге.

Согласно аналитическим данным СК "Евразия", в 2024 году в Казахстане произошло более 140 тыс. ДТП. По итогам 2025 года ожидается, что количество аварий на дорогах может превысить 150 тыс. В ДТП ежегодно попадает около 5% автопарка страны.

Подробную информацию об условиях акции "Новый год – без долгов" можно получить в колл-центре СК "Евразия" по номеру 5678 (бесплатно с мобильного).

Партнерский материал