Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в Атырау

Сегодня аким Атырауской области Серик Шапкенов на торжественном мероприятии в Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета поздравил женщин, внесших вклад в развитие региона, с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

"У казахского народа есть мудрое изречение "Рай находится под ногами матерей". С древних времен наши предки воспитывали нас в духе уважения к женщине и особого почитания матерей. Именно они закладывают в нас жизненные ценности, знания и нравственные ориентиры, формируя будущее общества.

В сложные периоды истории нашей страны казахские женщины наравне с мужчинами проявляли мужество и самоотверженность. Ярким примером тому служат подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой, чья отвага стала символом преданности Родине.

Сегодня, в мирное время, женщины успешно трудятся во всех сферах жизни общества – в образовании, медицине, науке, культуре, бизнесе и государственном управлении, внося значительный вклад в развитие страны. При этом именно они воспитывают будущее поколение.

От всей души поздравляю всех женщин с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых достижений!" – сказал глава региона.

Фото: Атырау облысы әкімдігі

В ходе торжественного собрания государственные награды и благодарственные письма акима области были вручены представительницам различных сфер деятельности.

Фото: Атырау облысы әкімдігі

Фото: Атырау облысы әкімдігі