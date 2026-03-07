#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.85
571.78
6.25
События

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в Атырау

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 12:57 Фото: Атырау облысы әкімдігі
Сегодня аким Атырауской области Серик Шапкенов на торжественном мероприятии в Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета поздравил женщин, внесших вклад в развитие региона, с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

"У казахского народа есть мудрое изречение "Рай находится под ногами матерей". С древних времен наши предки воспитывали нас в духе уважения к женщине и особого почитания матерей. Именно они закладывают в нас жизненные ценности, знания и нравственные ориентиры, формируя будущее общества.

В сложные периоды истории нашей страны казахские женщины наравне с мужчинами проявляли мужество и самоотверженность. Ярким примером тому служат подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой, чья отвага стала символом преданности Родине.

Сегодня, в мирное время, женщины успешно трудятся во всех сферах жизни общества – в образовании, медицине, науке, культуре, бизнесе и государственном управлении, внося значительный вклад в развитие страны. При этом именно они воспитывают будущее поколение.

От всей души поздравляю всех женщин с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых достижений!" – сказал глава региона.

Фото: Атырау облысы әкімдігі

В ходе торжественного собрания государственные награды и благодарственные письма акима области были вручены представительницам различных сфер деятельности.

Фото: Атырау облысы әкімдігі

Фото: Атырау облысы әкімдігі

Фото: Атырау облысы әкімдігі

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Кокшетау прошло мероприятие, посвященное Дню Республики
01:17, 25 октября 2023
В Кокшетау прошло мероприятие, посвященное Дню Республики
Как в Атырау отметили День защитника Отечества
19:38, 05 мая 2023
Как в Атырау отметили День защитника Отечества
Аким Атырауской области Серик Шапкенов в преддверии Дня Республики вручил ряду лиц государственные награды
20:46, 24 октября 2023
Аким Атырауской области Серик Шапкенов в преддверии Дня Республики вручил ряду лиц государственные награды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
12:29, Сегодня
В Молдове оценили матч против сборной Казахстана в Лиге Наций
Стал известен новый клуб экс-лидера "Кайрата"
11:45, Сегодня
Стал известен новый клуб экс-лидера "Кайрата"
"Иртыш" совершил мощный трансфер в лице перспективного японского полузащитника
10:58, Сегодня
"Иртыш" совершил мощный трансфер в лице перспективного японского полузащитника
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
10:09, Сегодня
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: