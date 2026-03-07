Волонтеры и молодежь Алматы призвали прийти на референдум
По словам участников проекта, для молодежи важно быть вовлеченной в общественные процессы и иметь возможность выражать свою позицию по ключевым вопросам развития страны. Именно поэтому медийные представители решили поддержать инициативу через современный формат видеоконтента, близкий и понятный молодому поколению.
Участники подчеркивают, что будущее страны формируется сегодня, а участие в референдуме – это возможность для каждого гражданина внести свой вклад в принятие важных решений.
Организаторы отмечают, что подобные форматы позволяют донести информацию о значимых общественных событиях до широкой аудитории и вовлечь молодежь в диалог о будущем страны.
Ролик активно распространяется в социальных сетях и уже вызывает интерес у пользователей, демонстрируя, что алматинская молодежь не остается в стороне от общественных процессов и готова поддерживать инициативы, направленные на развитие страны.