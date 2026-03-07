#Референдум-2026
События

Волонтеры и молодежь Алматы призвали прийти на референдум

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 13:41 Фото: Общенациональная коалиция по городу Алматы
В Алматы волонтеры и молодежь призвали прийти на референдум, представив креативные видеоролики, в том числе с Форума волонтерских организаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Общенациональной коалиции по городу Алматы.

По словам участников проекта, для молодежи важно быть вовлеченной в общественные процессы и иметь возможность выражать свою позицию по ключевым вопросам развития страны. Именно поэтому медийные представители решили поддержать инициативу через современный формат видеоконтента, близкий и понятный молодому поколению.

Участники подчеркивают, что будущее страны формируется сегодня, а участие в референдуме – это возможность для каждого гражданина внести свой вклад в принятие важных решений.

Организаторы отмечают, что подобные форматы позволяют донести информацию о значимых общественных событиях до широкой аудитории и вовлечь молодежь в диалог о будущем страны.

Ролик активно распространяется в социальных сетях и уже вызывает интерес у пользователей, демонстрируя, что алматинская молодежь не остается в стороне от общественных процессов и готова поддерживать инициативы, направленные на развитие страны.

Айсулу Омарова
