Озеро "зеро": почему казахстанцам запрещают проезд к горным курортам Заилийского Алатау

В Казахстане появилось новое Министерство ВРИ – водных ресурсов и ирригации. Может, это поможет разрешить застарелую проблему, когда казахстанских автотуристов не пропускают к горным озерам Заилийского Алатау, останавливая на шлагбаумах загадочной природы. В ситуации разбирался Zakon.kz.

Речь идет о двух жемчужинах казахстанской природы, расположенных вблизи Алматы, – озерах Иссык и Большом Алматинском. Водоемы находятся в соответствующих ущельях Заилийского Алатау на территории Иле-Алатауского национального парка. Оба озера и их окрестности используются алматинцами для отдыха со столь давних пор, когда не было еще ни нацпарка, ни, собственно, слова такого – алматинцы… И даже алмаатинцы.

И когда в 1996 году в местных горах образовали Иле-Алатауский национальный парк, озера с прилегающими землями отнесли, согласно статье 45 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях", к зоне туристской и рекреационной деятельности. Учитывая как раз рекреационный потенциал этих водных ресурсов страны.

Другими словами, люди как ездили раньше отдыхать в горы на БАО и Иссык, так и продолжали ездить. До 2021 года (мы сейчас не будем вспоминать недолго просуществовавший самодеятельный шлагбаум выше "Альпийской розы", а также мутную историю с карантином). Но затем стали происходить загадочные вещи.

Дороги на БАО и Иссык перекрыли дополнительными шлагбаумами – выше по дороге тех, на которых и раньше собирали плату представители нацпарка. Но на нижних шлагбаумах машины после оплаты пропускали. Новые же, верхние шлагбаумы, перестали пускать автотуристов к озерам вовсе.

Да, известно, что месяц назад шлагбаум в БАУ открыли, но это не отменяет проблемы. В условиях правового тумана как открыли, так и закроют. Не успели пустить машины к БАО, как экологи потребовали опять ограничить доступ. В частности, экологическое общество "Зеленое спасение" обратилось с таким призывом к председателю Комитета лесного хозяйства и животного мира, директору Иле-Алатауского национального парка и акиму города Алматы.

Какова главная причина? Экосистема испытывает шок от "огромного количества туристов". Это что, формулировка?! Но ведь может сработать.

Право на свежий воздух

Ситуацию надо решать принципиально, а именно, на принципах законности и справедливости. И начнем с того, что ограничивать доступ людей к природе без веских на то причин противозаконно и даже антиконституционно.

"Государство ставит целью защиту окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека". Пункт 1 статьи 31 Конституции РК

Это значит – обращаемся к экоактивистам – что хорошая экология не самоцель, а все действия государства по защите природы имеют смысл только тогда, когда эта замечательная природа доступна гражданам и, таким образом, может благоприятствовать их жизни и здоровью.

Другая цитата из Конституции.

"Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории… кроме случаев, оговоренных законом". Пункт 1 статьи 21 Конституции РК

При этом право свободного передвижения является составной частью права на личную свободу. Да, в некоторых случаях это фундаментальное право человека может быть ограничено, но лишь временно и в исключительных случаях (войны, ЧП, режима охраны) или по приговору суда, или в отношении определенных категорий населения (например, иммигрантов).

Но в данном случае, повторимся, озера расположены в рекреационной зоне ООПТ, которая как раз и предназначена для того, чтобы люди здесь отдыхали. То есть четких, веских причин для ограничения доступа сюда нет. А что касается "экосистемы в шоке" – это не аргумент. У местной фауны тоже есть возможность для рекреации: для этого в нацпарке предусмотрена зона заповедного режима.

Что касается плохого качества дороги до БАО – еще один довод экологов, то он противоречит логике. Серпантин был закрыт два года именно по этой причине, а затем открыт. Следовательно, дорогу отремонтировали в должной мере.

Кроме того, посетители нацпарка при входе-въезде платят, как известно, энную сумму. В частности, в Иле-Алатауском парке она составляет 545 тенге. При этом чек, который выдают, на самом деле включает не одну, а две платы. Первая – за использование ООПТ республиканского значения. Ставка определена в статье 591 Налогового кодекса из расчета 0,1 МРП за каждый день пребывания на соответствующей территории. Таким образом, в 2023 году она составляет 345 тенге.

Но, помимо этих денег, которые отправляются в республиканский бюджет, Иле-Алатауский нацпарк включает в чек еще 200 тенге, которые оставляет себе. Это так называемая плата за пользование туристическими маршрутами. Между прочим, нацпарк "Бурабай", где гораздо более развитая туристическая инфраструктура, этих денег с туристов не берет, ограничиваясь 0,1 МРП. Может, степень аппетитов руководства напрямую зависит от расстояния до столицы и центрального руководства…

Как бы там ни было: если дорога не функционирует, то есть нет туристического маршрута до озера Иссык или БАО, то не следует ли отменить и вторую часть платы?

Запрос про запрет

Но, кстати, если на Большое Алматинское озеро машины все-таки начали пускать, то озеро Иссык по-прежнему закрыто для туристов на автомобилях. И здесь дело вовсе не в качестве дороги.





Николай Хлудов. Этюд "Озеро Иссык"

Реальные причины нам неизвестны. Из информации, ранее размещенной на щите у шлагбаума, можно сделать вывод, что об ограничении похлопотало местное управление энергетики. Поскольку тут, у плотины по горной речке Иссык, расположено несколько мелких ГЭС. И вот поэтому, не доезжая до озера, машину следует оставить у шлагбаума и далее подниматься пешком (минут 40-50 до площадки у плотины).

Весьма невнятное, откровенно говоря, объяснение. Поэтому издание отправит официальный запрос в указанный госорган, чтобы понять логику запрета. А пока надо сказать вот о чем.

Дело в том, что в горах Иле-Алатауского нацпарка какие-то ГЭС расположены в каждом ущелье. Поскольку по дну каждого ущелья бежит вниз поток, порой с водохранилищем и селезащитной плотиной – и грех не воспользоваться этим гидроэнергетическим потенциалом. Кроме того, горные реки и озера используют еще и как водоисточники для населенных пунктов.

Поэтому, согласно Водному кодексу РК (статье 125), вблизи водных объектов устанавливаются разного рода режимы охраны, чтобы не ухудшить состояние водоема. Это водоохранные зоны (а в их составе – водоохранные полосы), зоны санитарной охраны водных источников – со своими правилами, что можно, а что нельзя делать возле реки, озера, моря, болота.

Это оправданно. Но в том-то и дело, что запрет проезда к озеру Иссык и БАО относится не к самим водным объектам – это именно запрет проезда по дорогам до них. Какое отношение к деятельности ГЭС или чистоте воды имеет дорога, а точнее, именно использование на ней автотранспорта?

Выглядит натянуто – как формальный повод для маскировки какой-то другой, настоящей причины. Впрочем, сейчас не об этом. Проблема в том, что при наличии разного рода нормативных правовых актов, регламентирующих правила водопользования (а к ним относится также использование водных ресурсов в рекреационных целях), в Казахстане до сих пор не было отдельного министерства, которое бы курировало эту сферу. Теперь появилось. Посмотрим, как оно будет наводить порядок.