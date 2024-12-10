Скандал с защитой авторских прав казахстанцев: как быть тому, чья песенка спета – незаконно

Исчезновение каталога песен казахстанских авторов из Instagram привлекло внимание людей к организациям по коллективному управлению авторскими правами. Zakon.kz отправил запрос в Минюст по поводу озвученных в масс-медиа претензий авторов к ОКУП: не проводилась ли проверка? И получил ответ.

Напомним, "Казахстанское авторское общество", или КазАК, которое представляет интересы более 5 тысяч правообладателей (на официальном сайте РОО говорится, что "в 2022 году Общество насчитывало более 5 690 местных членов"), заключил ранее договор с компанией Meta Platforms, Inc. Согласно этому договору объединение собирало вознаграждение казахстанских авторов за использование их произведений на платформе Instagram, принадлежащей американской корпорации. А затем распределяло и выплачивало роялти тем авторам, которые передали КазАК такие полномочия.

Когда же срок действия договора с МETA закончился, КазАК при продлении контракта поднял вопрос об увеличении авторского вознаграждения. В этом было отказано, а поскольку срок договора истек, то МETA попросту убрала из Instagram каталог песен казахстанских авторов. Правообладатели перестали получать вознаграждение, а кроме того были сказаны слова, что отдельные авторы и ранее не получали гонораров, хотя и состоят в РОО.

Такова преамбула, изложенная в открытых источниках участниками этой истории.

Конкретный этот юридический кейс, разумеется, может быть решен и без привлечения к делу внимания СМИ. В конце концов, у авторов, если они недовольны ситуацией, есть возможность как расторгнуть договор с КазАК, так и судиться с ними, если они считают, что их имущественные права были нарушены. Между прочим, помимо РОО "Казахстанское авторское общество" в стране функционируют и другие организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами (ОКУП), и авторы вправе выбирать, с каким сотрудничать. (Впрочем, подробнее об этом чуть ниже.)

А можно все решить и без споров. Подождать. КазАК уверяет, что ведет переговоры с МETA, чтобы все-таки вернуть в Instagram каталог песен казахстанских авторов, найдя решение по размеру вознаграждения.

Общественный резонанс, однако, вызван тем, что люди лишились доступа к немалому сегменту казахстанской культуры, а это уже дело совсем не частного характера. И что не менее важно, вскрывшаяся в результате конфликта проблема касается не только конкретных авторов, их объединения и площадки, название которых фигурируют в данном скандале.

Это системная проблема, если угодно.

Поэтому наше издание решило обратиться с запросом в уполномоченный орган – Министерство юстиции, чтобы оно прокомментировало ситуацию. В свою очередь, мы позволим себе прокомментировать ответы Минюста, поскольку это нам кажется важным. Итак, вот текст запроса.

"В различных масс-медиа в РК распространяется информация о том, что казахстанские авторы не получают лицензионное авторское вознаграждение (роялти) за использование их произведений. В частности, речь идет об использовании объектов авторских и смежных прав в соцсети Instagram, когда интересы авторов представляет организация, управляющая имущественными авторскими правами на коллективной основе – Республиканское общественное объединение "Казахстанское авторское общество" (КазАК).

Деятельность подобных организаций регламентирована Главой 4 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах", а уполномоченным органом, который в случаях, оговоренных Законом (статьей 47-1), должен отзывать свидетельства об аккредитации, является Министерство юстиции...

В связи с чем просим Вас ответить на следующие вопросы.

Проводит ли Минюст проверку тех сведений о неуплате роялти авторам, о которых сообщается в СМИ? Соблюдает ли КазАК те обязанности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, которые предусмотрены статьей 46 Закон РК "Об авторском праве и смежных правах" организаций? Если уже есть результаты проверок, не могли бы рассказать о них? Какие еще зарегистрированы в РК организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе?"

Что ответил Минюст?

По первому вопросу.

"В соответствии со статьей 22-1 Закона РК "Об органах юстиции" государственный контроль за деятельностью организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, осуществляется в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Пунктом 5 статьи 144 ПК установлены основания для проведения внеплановых проверок. В этой связи для проведения внеплановой проверки по фактам, сообщаемым в СМИ, необходимо обращение от автора, исполнителя или правообладателя".





То есть проверка не проведена. На том основании, что не было персонального обращения (пп.3) пункта 5 статьи 144 ПК). Как и других оснований, которым посвящены подпункты числом девять.

Но как следует из ответа, помимо внеплановой проверки другой формой государственного надзора в данной сфере предусмотрен профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля. И не случайно предусмотрен.

Проверка следует, если поступил сигнал от автора, что его права нарушаются. Но ведь автор может и не знать о нарушениях. Именно для этих случаев и предусмотрен профилактический контроль. Когда чиновники сами, без обращения пострадавших, отслеживают законность деятельности ОКУП.

Мало того, как раз профилактический контроль и является, по существу, основной формой надзора за ОКУП. Ибо, если факт нарушения прав автору известен, он может подать заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 198 УК. И заниматься кейсом будут уже совсем другие люди.

Однако это редкая история. Ведь практически уследить за всеми случаями использования произведения по всем миру, например, исполнения песни (или фонограммы с ней) самому обладателю авторских прав нереально. Поэтому-то, собственно, уже давно авторы стали объединяться в ассоциации, которые представляли их интересы на различных площадках, где использовались произведения: радио, кино, телевидение, рестораны, наконец, интернет.

Это нормальная и законная практика; в РК, в частности, деятельность организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе (ОКУП) регулируется статьями Главы 4 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах".

Однако, понимая, что такого рода деятельность сопряжена с рисками причинения вреда интересам авторов, законодатель предусмотрел, что Минюст должен ее контролировать. Правила изложены в документе, который называется "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе", и утверждены Совместным приказом Министра юстиции РК от 22 апреля 2019 года № 218 и Министра национальной экономики РК от 29 апреля 2019 года № 31.

Не будем утомлять читателей подробностями, скажем только, что вышеупомянутый профилактический контроль включает не только изучение отчетов, которые предоставляет ОКУП, но и использование других информационных источников. В частности, анализ средств массовой информации (пункт 10 "Критериев...").

Так что повод для посещения в целях проведения профилактического контроля формально есть.

Сколько ОКУП в Казахстане

По второму вопросу.

"Ответить однозначно на вопрос о том, соблюдает ли РОО "Казахстанское авторское общество" (далее – РОО "КазАК") все обязанности, установленные статьей 46 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах", на данный момент не представляется возможным. Для дачи ответа на поставленный вопрос необходимо проведение соответствующей проверки деятельности организации".

Ну так о том и разговор.

По третьему вопросу.

"РОО "КазАК" трижды привлекалось к административной ответственности за воспрепятствование Министерству юстиции в 2021 и 2024 годах, а также за невыполнение предписания в 2022 году".

Без комментариев. Скажем только, что "контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случаях, если субъект контроля и надзора более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил нарушения" является основанием уже для такой формы контроля как внеплановая проверка субъекта.

И, наконец, по четвертому вопросу.

"В настоящее время на территории Казахстана деятельность по сбору, распределению и выплате вознаграждения осуществляют 15 ОКУП: РОО "Казахстанское авторское общество", ЧУ "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат", РОО "Евразийский союз правообладателей", РОО "Авторское общество "Абырой", ОЮЛ "Казахстанское Агентство Интеллектуальной Собственности", РОО "Исполнители казахских песен", РОО "Союз авторов песен", РОО "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности", РОО "Национальный Союз Правообладателей", РОО "Национальное авторское объединение", РОО "Коллективное управление авторскими и смежными правами "ADAL", РОО "Казахстанское общество правообладателей" (РОО "КОП"), РОО "Шапагат", ОО "Казахстанское общество по репрографическим правам и произведениям изобразительного искусства", РОО "Author KZ", из которых аккредитованы – 7.

Как уже говорилось выше, авторы для коллективного управления своими имущественными правами могут выбрать профильную организацию. Информацию же об аккредитованных ОКУП (наименование, ФИО руководителя, адреса, срока действия свидетельства об аккредитации, сфер коллективного управления) они найдут на сайте Министерства юстиции РК www.gov.kz в разделе "Интеллектуальная собственность".

Впрочем, ранее Zakon.kz уже публиковал статью о том, что такое число ОКУП в стране неоправданно велико, и со временем их количество на порядок уменьшится, как во многих государствах с вековой традицией уважения к интеллектуальной собственности: Франции, Великобритании, США. Но надо учитывать также то, что нынешняя урегулированная ситуация с такого рода организациями на Западе сложилась не сразу и не вдруг: ей предшествовали годы естественного отбора на этом рынке, многочисленные скандалы и судебные процессы.