Акимы-пилоты: почему в Казахстане не выбирают глав областей и мегаполисов

С 2025 года вступит в силу новое правило: акимов районов и городов областного значения будут выбирать. Пока их назначают, но систему уже тестируют. Первый пилот осуществят 5 ноября. Но выборы областных акимов в обозримом будущем не планируют. Тогда какова цель перемен? Разбирался Zakon.kz.

Новость вызвала энтузиазм у населения и даже у части политологов: мол, наконец-то акимов начнут выбирать, а не назначать. Очередной этап демократизации. Однако надо понимать, что следующего этапа не будет: выборов акимов областей, столицы и городов республиканского значения не предвидится. Потому что эти акимы и акимы вообще – не одно и то же.

Конечно, может возникнуть вопрос: а зачем тогда нужны все эти эксперименты с местными выборами? Поэтому разбираемся в деталях того, что произошло.

Пилотный проект по выборам руководителей районного масштаба

До недавних пор граждане напрямую могли выбирать лишь акимов сел, поселков, сельских округов и городов районного значения (не считая, разумеется, президента РК и депутатов Мажилиса). Однако 5 ноября 2022 года поправками в Закон РК "О выборах в РК" была введена также и выборность акимов районов и городов областного значения.

Правда, в их отношении норма (пункт 81) статьи 6 Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года") была отлагательная, введение ее в действие откладывалось до 1 января 2025 года. Задумка была такая, что с этой даты акимов районов и городов областного значения население будет выбирать регулярно. Но сначала этот политический механизм нужно протестировать. Поэтому в законе и говорится, что до этого срока основанием для проведения выборов акимов районов и городов областного значения является "решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов".

Вот таким пилотом и являются вышеупомянутые выборы.

К слову, казахстанские чиновники стали отчитываться оперативней. В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года глава государства предложил апробировать выборы акимов районов и городов областного значения. А уже 14 сентября в ЦИК РК сообщили, что "маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения, в числе которых три города (Курчатов, Рудный и Приозерск. – Zakon.kz) и 42 района". И в первое воскресенье ноября, то есть 5 ноября, там пройдут выборы акимов. Дата определена в соответствии с пунктом 3 статьи 113-1 Закона РК "О выборах в РК" – в течение 50 дней со дня назначения выборов.

А после того, как пройдут испытания, с 1 января 2025 года в Казахстане акимов районов и городов областного значения будут выбирать повсеместно и регулярно – "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании". Равно как и президента, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также членов иных органов местного самоуправления (пункт 1 статьи 3 закона "О выборах в РК").

Однако областных акимов в списке нет.

Дело в том, что акимы областей, столицы и городов республиканского значения (таких сейчас в Казахстане два – Алматы и Шымкент, их статус определен соответственно законом в 1998 году и президентским указом в 2018 году) на свою должность назначаются главой государства с согласия местных маслихатов – и никак иначе. Эта норма зафиксирована в Конституции РК, в пункте 4 статьи 87.

О статусе акимов

Изменение этого статус-кво потребовало бы поправок в Основной закон. Но о таких планах законодателя обществу в настоящее время ничего не известно. Кроме того, следует понимать, почему вообще было введено такое разграничение в статусе.

Все акимы, то есть лица, возглавляющие местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц РК, являются представителями Президента и Правительства РК согласно пункту 3 статьи 87 Конституции. Однако ответственность они несут разную.

Ответственность по вопросам своей компетенции непосредственно перед президентом и правительством несут только акимы областей, столицы и городов республиканского значения (статья 29 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"). Эта норма развивает положения Конституции РК: как вышеупомянутое, что глава государства назначает их, так и то, что он же снимает их с должности, а также, что "полномочия акимов областей, городов республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики" (пункт 5 статьи 87 Конституции).

Совершенно другой статус у акимов сел, поселков, сельских округов, районов в городе и городов районного значения. Эти несут ответственность перед вышестоящими акимами и маслихатами (статья 35 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"). Как говорится, почувствуйте разницу.

Наконец, некий гибридный статус в настоящее время у акимов районов и городов областного значения, выборность которых как раз будет тестироваться. Они подчиняются и президенту с правительством, и акиму области (пункт 4 статьи 33 Закона).

Из чего видно, что представителями главы государства в полном смысле слова можно считать только акимов областей, столицы и городов республиканского значения. Народ избирает Президента РК, его власть легитимна, и этой легитимности достаточно, чтобы назначать своих представителей на местах без дополнительных выборов. Такова логика законодателя.

Школа будущих политиков

И, наконец, главный вопрос. Какова цель этих электоральных перемен? Если иерархических тяжеловесов: акимов областей и мегаполисов – она все равно не коснется.

На самом деле выборность местных правителей должна в перспективе заполнить кадровый вакуум в одной очень важной профессии. В политике.

Дело в том, что в Казахстане острый недостаток профессиональных публичных политиков. Ведь кто такие политики? Это не министры и акимы, тем более их замы. Все эти представители исполнительной ветви власти – администраторы, именно что исполнители. Они исполняют распоряжения (или даже отдают их, но только не свои, а полученные сверху), они строго интегрированы в вертикаль власти.

Вот Парламент – да, это и есть площадка для публичной политики. Но кто сейчас избирается в Мажилис и маслихаты? Экономисты, журналисты, спортсмены, разумеется, юристы. Скорее всего, высокие профессионалы в тех или иных сферах. Но только не профессиональные политики.

Политик, по определению, это правитель. Если угодно – первый руководитель. Со способностями организатора и опытом управления большими коллективами людей. Это может быть, например, бизнес. Но успешный создатель крупной корпорации едва ли пойдет работать в парламент. Разве что для получения депутатского иммунитета. Но – не работать.

Не годятся для парламента и представители исполнительной власти – те же бывшие министры. Они слишком встроены в иерархическую вертикаль, пиетет перед начальством мешает им в публичной политике, требующей самостоятельности и определенной независимости.

Идеальная школа будущего депутата – руководство регионом, но чтобы это был именно выборный пост. То есть нужен такой человек, чтобы и хозяйственник был, и трибун – общественный лидер. Не случайно в органах представительной власти с реальным политическим весом, будь то исторический римский Сенат или современный американский Конгресс, заправляли и заправляют именно бывшие правители в провинциях-штатах, которые своей должности добились в результате конкурентной борьбы.

Нам, конечно, Америка – не пример, поскольку у них федерация, а у нас унитарное государство. И, кстати, это еще одна причина, почему областные акимы в Казахстане назначаются, а не выбираются. А вот будущие прошлые главы Рудного, Курчатова и Приозерска – как раз то, что надо.