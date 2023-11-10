Убийственная логика: почему право на необходимую самооборону есть лишь в теории

Каждый имеет право на необходимую самооборону. Однако это высочайшее соизволение государства, увы, когда доходит до суда, не особо учитывается. Как кем-то метко было подмечено, в конфликтах такого рода виноват, как правило, выживший. Почему так сложилось в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

Не всегда полиция может вовремя прийти на помощь. Например, грабители ночью проникли в жилище. Или гопники в безлюдной подворотне, угрожая расправой, требуют отдать телефон и деньги. В таких и других случаях посягательства на жизнь, жилище, собственность и прочих законных прав и интересов человек имеет право, защищая их, нанести вред агрессору.

Причинение такого вреда не считается уголовным правонарушением. Это и есть право на необходимую самооборону, которое гарантируется Конституцией РК ( пунктом 1 статьи 13) и регламентируется в Уголовном кодексе ( статье 32). Объем этого вреда ограничивается не абсолютно, а лишь относительно – адекватностью ответных мер. То есть это может быть и тяжкий вред здоровью, и даже причинение смерти – подчеркнем, невиновное. Но защита должна быть соразмерна посягательству, и это главное условие законной необходимой самообороны.

Если же ответ чрезмерен, явно не соответствует опасности, то это признается превышением необходимой самообороны. И является уголовным правонарушением, а причинение смерти, поскольку оно виновное, называется убийством. Но наказание за него чрезвычайно гуманное. Даже если при превышении необходимой самообороны агрессор был убит, соответствующая статья (102-я УК) предусматривает максимум до 2 лет лишения свободы. Сравните с частью 1 статьи 99 УК (основной состав убийства), которая предполагает до 15 лет лишения свободы.

Разница, как видим, велика. Поэтому играет такую же огромную роль и определение мотива в подобных случаях – когда имели место нападение и оборона. Теоретически. На практике же суды не склонны оглашать оправдательные приговоры. Судьи не хотят создавать прецеденты, когда насильственная смерть (пусть даже и самого насильника) осталась вообще безнаказанной, обошлась без последствий для кого бы то ни было.

Причин тому много. Считается, что это опасно для нравственности и общественного порядка. Опасно это и для самих судей, точнее – для их карьеры. Лучше уж излишняя строгость, чем мягкость, ведущая к вседозволенности. Но есть еще один аспект, логический и психологический. Если его учитывать, необходимая оборона в пределах закона превращается в чисто теоретическую величину, практически недостижимую на практике. Что-то вроде абсолютного нуля.

Эффект аффекта



Казалось бы, чего уж логичней: сказав "А", продолжить и "Б". Ведь в УК сказано, что право на необходимую оборону "принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам" ( часть 1 статьи 32). То есть: если от вас в темном переулке грабители требуют "жизнь или кошелек", вы вправе оборонять свою жизнь независимо от того, что имели возможность откупиться, отдав им кошелек. Или спастись бегством. Или позвав на помощь. То есть, по закону, вы вправе не ждать помощи со стороны (даже от полиции), а решить проблему самостоятельно – и не является уголовным правонарушением причинение вреда посягавшему лицу вплоть до не совместимого с дальнейшим его (лица) существованием… К слову, если вы – мастер спорта по боксу и априори обладатель убийственного удара, это тоже не отягчающее обстоятельство.

"Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения". Часть 1 статьи 32 УК

А например, Нормативное постановление Верховного суда РК от 11 мая 2007 года № 2 "О применении законодательства о необходимой обороне" добавляет:

"Необходимая оборона допустима не только тогда, когда умышленными или неосторожными действиями нападавшего уже причинен вред, но и тогда, когда причинение вреда еще не начато, но создана реальная угроза его причинения (например, совершены приготовительные действия для осуществления посягательства и др.) или когда посягающий еще не закончил совершение противоправных действий (продолжает избивать, не успел вынести украденное из квартиры), а также и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом посягательства, которое фактически было закончено, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен момент его окончания". Пункт 5 НП ВС РК от 11.05.2007

То есть и временной коридор для нанесения законного ответного удара весьма широк. Спрашивается: если законодатель настолько лоялен к необходимой самообороне, почему ее применение всегда оборачивается установлением факта ее превышения? Разгадка содержится в упомянутом НП Верховного суда.

"Необходимо отграничивать убийство, причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны от таких же действий, совершенных в состоянии аффекта. При этом следует иметь в виду, что в состоянии необходимой обороны, в том числе и при превышении ее пределов, виновный руководствуется стремлением обеспечить защиту от общественно опасного посягательства, а в состоянии аффекта он действует с умыслом на причинение вреда лицу, совершившему деяние, вызвавшее аффект". Пункт 19 НП ВС РК от 11.05.2007

Видите ли, в чем дело. Законодатель предусматривает два обстоятельства, существенно снижающее вину как за убийство, так и тяжкое причинение вреда здоровью. Это состояние аффекта и превышение необходимой самообороны (для чего уделил этим правонарушениям даже отдельные статьи УК: соответственно, 101, 111 и 102, 112). Однако в отличие от необходимой самообороны законного, правомерного аффекта не существует. Как следует из статьи 101 и 111, аффект – это:

"Состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего".

Тем не менее, каким бы детерминированным ни был аффект, отвечать все равно придется. А теперь попробуйте представить ситуацию, что в ваш дом залезли воры или в подворотне напали хулиганы. Какой бы адекватной ни была ваша оборона, может ли так быть, что вы действовали без выброса адреналина, без волнения и злости, с абсолютно холодной головой? Сомнительно.

Но тогда ваши действия надо понимать двояко. Это и необходимая самооборона, и реакция в состоянии аффекта. И если в первой части превышение надо доказывать, то во второй – вы виновны по любому. Но если вы причинили вред, целью которого была не только защита, но и отместка за агрессию, то это уже умышленный вред, который выходит за пределы необходимой обороны. Таким образом налицо и превышение необходимой обороны.

А далее судьям рекомендовано руководствоваться уже упомянутым пунктом 19 НП ВС (второй абзац):

"Если виновный превысил пределы необходимой обороны и при этом находился в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными действиями потерпевшего, то деяние следует признавать совершенным при превышении пределов необходимой обороны".

То есть про аффект в вердикте не упоминается, хотя именно его наличие и послужило основанием виновности. Такой вот силлогизм, благодаря которому общественности не приходилось слышать об освобождении от уголовной ответственности из-за права на необходимую самооборону.

Оружие как доказательство невиновности

Исключение составляют случаи, когда нападавшие были вооружены.

"Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, либо с поджогом жилища, помещения". Часть 3 статьи 32 УК