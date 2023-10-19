Как казахстанским детям получить помощь логопеда в школе

Логопеды необходимы в каждой общеобразовательной школе страны. Большое количество первоклашек нуждаются в их помощи. Кто имеет доступ к бесплатным услугам от государства и какой для этого есть алгоритм действий – в материале Zakon.kz.

В соответствии с законодательством РК каждый гражданин Казахстана, в том числе и несовершеннолетний, имеет право на бесплатную медицинскую, социальную, педагогическую и психологическую поддержку. В нынешнее время первоклассники чаще прежнего приходят в первый класс с шести лет. Именно они острее всех нуждаются в помощи специалистов для корректирования нарушений развития устной и письменной речи, верного буквозвукового произношения.

В стране существует Республиканское государственное учреждение "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" (ННПЦ РСИО), на базе которого открыт Ресурсный центр развития инклюзивных практик. Он предоставляет бесплатную помощь логопеда, психолога, специального педагога детям, испытывающим трудности в обучении.



Контроль за работой учителей-логопедов осуществляется органами управления образованием, в ведении которых находится логопедический пункт, а также администрацией организации образования, где открыты логопедические кабинеты.

Мы обратились к руководителю Ресурсного центра ННПЦ РСИО, педагогу-психологу, поведенческому аналитику Елене Егоровой, чтобы выяснить, кому полагаются бесплатные услуги специалистов и какой алгоритм действий для их получения.

"Согласно Приказу министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года №4 "Об утверждении Правил оценки особых образовательных потребностей" специальная поддержка логопеда рекомендована для первой группы детей, трудности обучения которых обусловлены ограниченными возможностями развития". Руководитель Ресурсного центра ННПЦ РСИО

Кроме того, помощь логопеда могут получить дети, которые не относятся к этим группам. Заниматься бесплатно возможно после получения направления от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

"Основанием для удовлетворения выявленных образовательных потребностей детей первой группы являются заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в соответствии с Приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов".

Три группы детей с особыми образовательными потребностями, которые чаще всего обращаются за помощью специалистов:

Дети с нарушением психофизического развития: нарушение слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психофизического развития и эмоционально волевым расстройством. Несовершеннолетние со специфическими трудностями в обучении, поведенческими и эмоциональными проблемами. Те дети, у которых сохранен интеллект, но наблюдаются проблемы в усвоении определенных учебных навыков. Например: письма, чтения, счета (дисграфия, дискалькулия). Обучающиеся, у которых в силу социально-психологических, экономических, языковых, культурных, географических причин возникают особые образовательные потребности. В эту категорию входят дети, родители которых страдают алкоголизмом, наркоманией, или же дети, которые относятся к семьям беженцев, мигрантов, кандасов.

И это необязательно могут быть дети с ограниченными возможностями (ОВ), это и дети с особыми образовательными потребностями (ООП), уточнили в центре.

Дети, которые не относятся к этим группам, также могут воспользоваться услугой бесплатных занятий логопеда от государства, но они также должны получить направление от ПМПК – консультацию могут предоставить по запросу любого родителя. Специалисты комплексно обследуют ребенка и выдадут направление к нужному специалисту.

"Если родитель требует и хочет, чтобы с его ребенком занимались, он видит, что есть какие-то трудности в обучении, комиссия, конечно, не откажет в необходимой помощи того или иного специалиста". Руководитель Ресурсного центра ННПЦ РСИО Елена Егорова

При этом самостоятельно из школы направить ребенка на беседу со специалистами не могут. В случае, если учитель заметит у ребенка какие-то сложности в обучении или в произношении каких-либо звуков, он должен в первую очередь сообщить об этом родителям или официальным опекунам учащегося. К примеру, рассказать о проблемах невыговаривания каких-то звуков, разъяснить возможные последствия и порекомендовать обратиться к специалистам. Чаще всего эта консультационная работа ложится на классного руководителя.

"Служба психолого-педагогического сопровождения самостоятельно может выявить ребенка с нарушением речи (устной или письменной) в школе и рекомендовать обратиться родителям в ПМПК по месту жительства, для того чтобы им предоставили занятия с логопедом в организации образования". Руководитель Ресурсного центра ННПЦ РСИО Елена Егорова

Обычно это происходит так: если учитель видит, что ребенок недополучает какие-то знания в силу своего развития, он дает направление к школьному логопеду, и тот уже рекомендует родителям посетить ПМПК. Там выдадут направление в школу, чтобы ребенок мог воспользоваться своим законным правом посещать логопеда, социального психолога, психолога, специального педагога (дефектолога).

Основными направлениями работы логопеда в школе являются: постановка звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, развитие анализа и синтеза, а также формирование навыков письма и чтения.



Многие речевые нарушения легко корректируются до семилетнего возраста. Родителям нужно обращать внимание на то, как говорит ребенок, так как логопедические проблемы являются не только речевым дефектом, который слышен окружающим. В школьном возрасте они отражаются на письме, чтении и общей успеваемости. Рекомендуется обязательно вовремя обратиться к логопеду и скорректировать нарушения.