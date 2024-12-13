С чем опасно сочетать хурму

Любимый многими сезонный фрукт хурму лучше не сочетать с некоторыми продуктами. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, хурму не рекомендуется сочетать с мясом, медом и холодной водой. Она содержит танины. Особенно много их в плодах, которые вяжут. Эти соединения могут объединять различные вещества, поэтому продукты в сочетании с хурмой хуже усваиваются, пишет Москва 24.

"К примеру, мясо достаточно длительно переваривается, оно должно свободно расщепиться. Танины могут нарушать этот процесс. Когда соединение попадает в ротовую полость, мы чувствуем неприятный вкус, поскольку оно начинает взаимодействовать с нашей слизистой, затрудняется его всасывание, нарушается пищеварение" Елена Соломатина

Также хурма содержит много сахара, поэтому ее не следует есть с медом. Такое сочетание сильно повышает уровень глюкозы в крови, предупредила эксперт.

Помимо этого, Соломатина не советует запивать хурму холодной водой.

"Холодная вода спазмирует многие пищеварительные сфинктеры, и получается, что нарушается выделение ферментов и пищеварение. Наша же задача, чтобы хурма максимально усвоилась", – отметила специалист.

Диетолог советует есть хурму отдельно от других продуктов. Так она хорошо усвоится и не будет мешать перевариванию пищи.

Ранее диетолог-эндокринолог рассказала, кому нельзя и даже опасно есть хурму.