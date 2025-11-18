Снег, ветер и сухой воздух: как защитить глаза зимой

Когда лежит снег, усиливается ветер и ощущается резкое похолодание, многие начинают жаловаться на ухудшение комфорта глаз. Люди ощущают сухость и раздражение, а картинка кажется менее четкой. Врачи Глазного института дали Zakon.kz рекомендации, как избежать негативных ощущений.

Истинное качество зрения не ухудшается – подобным образом наши глаза могут реагировать на агрессивные внешние условия, объяснила заместитель директора по науке Глазного института (Казахского научно-исследовательского института глазных болезней), кандидат медицинских наук Ботагоз Исергепова.

"В холодное время года на нас воздействуют сразу несколько факторов: низкая температура, сухой воздух от нагревательных приборов, отопления, а вне дома – порывистый ветер и резкие перепады температур при выходе на улицу из помещения. К этому добавляются сокращение светового дня и недостаток естественного освещения. Все это ускоряет испарение слезной пленки и вызывает временный дискомфорт – сухость, раздражение, иногда слезотечение", – пояснила врач Глазного института.

По словам офтальмолога, особенно заметно это у людей, которые много работают за компьютером, носят контактные линзы или имеют изменения глазной поверхности, связанные с возрастом, сахарным диабетом, патологией щитовидной железы, аутоиммунной патологией.

Сезонная сухость слизистой глаза

Также мы уточнили, нормально ли это, когда в холодное время года ощущается легкая сухость глаз, или нужно идти к офтальмологу.

"Небольшая сухость глаз в холодный сезон – частое явление. Но если дискомфорт сохраняется даже в помещении, появляются покраснение, жжение, слезотечение или расплывчатость, это сигнал обратиться к офтальмологу. Мы нередко выявляем синдром сухого глаза, воспаление век (блефариты) или скрытые нарушения, которые требуют лечения", – отметила специалист.

Врач подчеркнула: длительная сухость нарушает стабильность слезной пленки, что приводит к быстрому утомлению глаз, дискомфорту и делает глазную поверхность уязвимой к инфекциям.

Советы офтальмолога

Также Ботагоз Исергепова озвучила несколько рекомендаций, которых нужно придерживаться во время зимы. Эти простые правила очень эффективны при их соблюдении.

1. Увлажняйте воздух.

Отопление не только согревает нас в холодные дни, но и существенно сушит воздух. А это становится одним из главных факторов раздражения глаз. Оптимальная влажность помещения должна быть на уровне 40-60%.

2. Используйте увлажняющие капли.

"Так называемые "препараты слезы" помогают восстановить слезную пленку и особенно полезны тем, кто работает за компьютером или носит контактные линзы", – напомнила врач.

3. Защищайте глаза на улице.

Как отметила офтальмолог, очки – прозрачные или затемненные – создают барьер от ветра, холода и ультрафиолета, который в снежную погоду остается высоким.

4. Делайте паузы при зрительной нагрузке.

Чтобы снизить зрительную нагрузку, необходимо делать перерывы и выполнять упражнения для глаз. Каждые 20 минут полезно переводить взгляд вдаль на 20 секунд. Это снижает напряжение и предотвращает спазм аккомодации.

5. Заботьтесь о гигиене век.

По словам Ботагоз Исергеповой, в холодный сезон часто обостряются блефариты. Теплые компрессы и мягкое очищение век специальными средствами гигиены улучшают состояние глазной поверхности и качество слезной пленки.

Увеличивается ли количество инфекций глаз в холодное время года?

Простудный сезон прямо связан с ростом вирусных заболеваний глаз – конъюнктивитов, кератитов.

"Закрытые помещения, снижение иммунитета, активное использование общественного транспорта – все это способствует заражению. Поэтому важно соблюдать гигиену рук, не прикасаться к глазам и пользоваться только личными косметическими средствами", – отметила офтальмолог.

Особенно внимательно стоит относиться к детским глазам – у детей инфекции распространяются быстрее.

Когда обращаться к врачу

Специалист сообщила, в каких случаях рекомендуется не откладывать визит на прием к специалистам:

внезапное ухудшение зрения;

сильная боль или светобоязнь;

выраженный отек век;

гнойные выделения;

ощущение инородного тела, которое не проходит самостоятельно;

травма глаза.

"Мы всегда говорим пациентам: самолечение может навредить. В клинике можно быстро определить причину дискомфорта и подобрать лечение. Зрение – это то, что требует бережного отношения и своевременной заботы", – подчеркнули в Глазном институте.

Холодное время года – непростые погодные условия для организма. Это своего рода испытание для глаз. Сухой воздух, ветер и перепады температуры создают дополнительную нагрузку, но большинство неприятных симптомов можно предотвратить. Важно увлажнять воздух, защищать глаза на улице, делать перерывы в работе за экраном и соблюдать гигиену век. А если дискомфорт сохраняется – консультация офтальмолога будет лучшим решением.