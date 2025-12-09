Названы четыре знака зодиака, которые станут звездами 2026 года

В 2026 году четыре знака зодиака окажутся в центре внимания благодаря мощной астрологической энергии, которая будет их поддерживать и одновременно испытывать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астролог Кэндис Чайлдресс считает, что на протяжении всего года внимание окружающих будет приковано именно к четырем знакам. Несмотря на трудности, которые неизбежны, Вселенная предлагает им возможности для роста и реализации.

Овен

Вы уже ощущали вкус внимания, когда Сатурн и Нептун ненадолго находились в вашем знаке. В 2026 году обе планеты закрепятся здесь на длительное время, и все взгляды сосредоточатся на вас. Сатурн, планета дисциплины, вернется в Овен в феврале, что станет началом вашей главной астрологической истории. Этот период – время, когда важно учиться фокусироваться и проявлять дисциплину.

Водолей

Ваша энергия главного героя сохраняется с конца 2024 года, когда Плутон впервые вошел в ваш знак. Эта мощная трансформационная сила останется и в 2026 году. Плутон побуждает вас сталкиваться со страхами и теневыми сторонами жизни, помогая преодолеть ограничения, которые удерживают вас на сознательном или подсознательном уровне.

Лев

Юпитер, планета удачи и расширения, войдет в ваш знак и принесет возможности для роста. Когда Юпитер официально войдет в знак 30 июня, перед вами откроются новые пути и возможности. Астролог предупреждает, что Южный лунный узел тоже окажется в вашем знаке в июле, и важно будет отпустить все, что мешает, чтобы полностью воспользоваться подарками Юпитера.

Близнецы

Ваш изумрудный год завершается в июне, но это не конец вашей эры главного героя. Уран, планета перемен и пробуждения, войдет в ваш знак в апреле, вызывая желание освободиться от ограничений. Эта энергия побуждает к переменам и поиску того, что делает вас по-настоящему живым. Чайлдресс советует использовать этот период, чтобы стать независимыми, свободными и следовать своим истинным стремлениям.

