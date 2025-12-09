#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Советы

Названы четыре знака зодиака, которые станут звездами 2026 года

Девушка, клоун, шоу, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 05:20 Фото: freepik
В 2026 году четыре знака зодиака окажутся в центре внимания благодаря мощной астрологической энергии, которая будет их поддерживать и одновременно испытывать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астролог Кэндис Чайлдресс считает, что на протяжении всего года внимание окружающих будет приковано именно к четырем знакам. Несмотря на трудности, которые неизбежны, Вселенная предлагает им возможности для роста и реализации.

Овен

Вы уже ощущали вкус внимания, когда Сатурн и Нептун ненадолго находились в вашем знаке. В 2026 году обе планеты закрепятся здесь на длительное время, и все взгляды сосредоточатся на вас. Сатурн, планета дисциплины, вернется в Овен в феврале, что станет началом вашей главной астрологической истории. Этот период – время, когда важно учиться фокусироваться и проявлять дисциплину.

Водолей

Ваша энергия главного героя сохраняется с конца 2024 года, когда Плутон впервые вошел в ваш знак. Эта мощная трансформационная сила останется и в 2026 году. Плутон побуждает вас сталкиваться со страхами и теневыми сторонами жизни, помогая преодолеть ограничения, которые удерживают вас на сознательном или подсознательном уровне.

Лев

Юпитер, планета удачи и расширения, войдет в ваш знак и принесет возможности для роста. Когда Юпитер официально войдет в знак 30 июня, перед вами откроются новые пути и возможности. Астролог предупреждает, что Южный лунный узел тоже окажется в вашем знаке в июле, и важно будет отпустить все, что мешает, чтобы полностью воспользоваться подарками Юпитера.

Близнецы

Ваш изумрудный год завершается в июне, но это не конец вашей эры главного героя. Уран, планета перемен и пробуждения, войдет в ваш знак в апреле, вызывая желание освободиться от ограничений. Эта энергия побуждает к переменам и поиску того, что делает вас по-настоящему живым. Чайлдресс советует использовать этот период, чтобы стать независимыми, свободными и следовать своим истинным стремлениям.

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака преодолеют главные жизненные трудности в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы четыре знака зодиака, которые неожиданно разбогатеют к концу года
08:22, 10 августа 2025
Названы четыре знака зодиака, которые неожиданно разбогатеют к концу года
Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми сложно договориться
08:18, 28 мая 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми сложно договориться
Названы четыре знака зодиака, которым сложно сказать "нет"
07:59, 03 августа 2025
Названы четыре знака зодиака, которым сложно сказать "нет"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: