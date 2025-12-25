Эти знаки зодиака скоро узнают правду, которая изменит их навсегда

С 25 декабря четыре знака зодиака ощутят мощное влияние Вселенной. Квадрат Венеры и Нептуна усиливает интуицию, воображение и восприятие, оказывая значительное воздействие на происходящее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот транзит нередко стирает границы между рациональным и абсурдным, позволяя понять, что действительно работает, а что нет. Сейчас мы способны ясно различать, чего следует избегать и что принесет пользу.

Телец

Вы увидите ясно то, что раньше романтизировали или преуменьшали. Знак может проявиться во сне, поэтому обратите внимание на свои сновидения. Вы осознаете, что мирились с тем, что на самом деле вам не нравилось. Продолжать это – значит жертвовать личным удовлетворением. Правда может быть непростой, но она освобождает.

Близнецы

Вы ясно различаете подлинное и иллюзорное, но это осознание не приносит разочарования. Наоборот, приходит легкость, ясность и уверенность в действиях. Знак направляет ваше внимание на настоящее, а не на старые идеи, которые больше не работают. Близнецы перестают тратить энергию на нереальное и движутся к тому, что приносит реальную поддержку.

Дева

Возможно, вы пока не готовы принять правду, но когда это произойдет, вы почувствуете внутреннее облегчение. Появится понимание причин конфликта и того, что следует предпринять дальше – возможно, установить границы или пересмотреть намерения другого человека. Конфронтация может быть сложной, но сегодня она принесет результат.

Рыбы

Этот день принесет эмоциональную ясность в вопросах любви, самооценки и реализации желаний. Мощный знак проявится как подтверждение вашей интуиции, даже если окружающие не разделяют ваш путь. Возможно, вы увидите яркий сон – это способ, которым Вселенная передаст послание. Знак укрепляет уверенность в выбранном направлении. Вам не нужно ничье разрешение: действуйте согласно своим желаниям.

Ранее стало известно, что четыре знака зодиака скоро увидят "золотые горы" и обретут счастье.