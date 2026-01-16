#Казахстан в сравнении
Советы

Четыре знака зодиака ждет триумф во всех делах уже в ближайшие дни

Жест, костюм, человек, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 05:20 Фото: pixabay
В ближайшие дни до 17 января четыре знака зодиака смогут ощутить настоящий прилив удачи и возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, в начале января, в разгар сезона Козерога, многие почувствуют желание ускорить достижение целей, поставленных на старте года, или почувствовать, как новые энергии берут верх. Астрология указывает на плодотворное время для действий и реализации задуманного.

Телец

Ваш девятый дом приключений активен, и вы можете удивляться собственному желанию выходить за привычные рамки – для вас это нетипично. Сейчас, когда Венера благоприятно соединяется с планетами в вашем одиннадцатом доме дружбы и первом доме самопознания, неделя обещает быть насыщенной социальными и творческими событиями. Если вы планировали романтические шаги или встречи с друзьями, сейчас самое время действовать.

Дева

Меркурий, ваша планета-управитель, в пятом доме самовыражения противостоит усиливающему Юпитеру в одиннадцатом доме долгосрочных целей, что сделает вас энергичными, креативными и коммуникабельными. Эта энергия поможет успешно реализовать рабочие проекты, обменяться идеями с близкими или испытать новые подходы в командной работе. Гармоничные аспекты Венеры с Сатурном и Нептуном откроют шансы укрепить отношения, внести романтические или творческие ноты в повседневную жизнь.

Козерог

С середины декабря ваша энергия растет, и сейчас она особенно сильна благодаря множеству планет в первом доме личности. Вы ощущаете уверенность, комфорт в любых ситуациях и желание быть максимально аутентичными. Оппозиция Меркурия к Юпитеру в седьмом доме партнерства стимулирует сотрудничество с близкими, друзьями или коллегами, принося энтузиазм и новые идеи.

Рыбы

Сезон Козерога активизирует ваш одиннадцатый дом дружбы и общения, усиливая творческий и коллективный потенциал. Венера в гармонии с Нептуном и Сатурном в первом доме самопознания открывает возможности для долгосрочных проектов и партнерства. Благоприятный трин Венеры к Урану в третьем доме общения создаст динамику в диалогах и творческих мозговых штурмах с друзьями или коллегами. Перемены к концу недели принесет переход Венеры в двенадцатый дом духовности, помогая восстановить внутреннее равновесие и найти время для заботы о себе.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые начинают судьбоносный этап.

Аксинья Титова
