#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Советы

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые получают свое без давления

Рука, марионетка, облака, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 08:16 Фото: freepik
Некоторые знаки зодиака умеют добиваться своего так тонко, что окружающие даже не догадываются, что ими только что ловко "руководили", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, у этих людей развито шестое чувство – как сказать, когда отступить, чем подкупить, чтобы получить нужный результат. Рассказываем, кто из знаков зодиака владеет этим искусством в совершенстве.

Весы

Их главный инструмент – обаяние, дружелюбие и тонкое чувство ситуации. Весы заставляют других хотеть поступить так, как им нужно. Они внушают идею, оставляя собеседнику иллюзию, что решение он принял сам. Добавим сюда вежливость, умение слушать и очаровывать – и получаем едва заметную, но очень эффективную форму влияния.

Рыбы

Они умеют создать атмосферу, в которой другому человеку просто неудобно отказать. Мягкость, ранимость, внезапная грусть в глазах – все это делает их просьбы особенно весомыми. Представители этого знака зодиака хорошо чувствуют настроение собеседника и подстраиваются под него, говоря ровно то, что хочется услышать.

Близнецы

Если Близнецы чего-то хотят, они это обсудят. Причем не напрямую, а мимоходом, в виде шутки, намека или цепкого вопроса. Они легко встраиваются в разговор, улавливают уязвимости и могут повернуть диалог в свою сторону, почти не прилагая усилий. Их сильнейшая сторона – внезапное обаяние и способность быть одновременно "своими" и загадочными.

Дева

У Девы нет цели манипулировать, она просто все просчитала заранее. Представители этого знака умеют подать информацию так, чтобы вам было логично с ними согласиться. Они могут незаметно показать, как "правильно" поступить, используя факты, примеры и доводы.

Телец

Телец не просит – он создает условия, в которых отказывать не хочется. Это знак, который управляет атмосферой: уют, вкусная еда, поддержка, стабильность. Хочется быть рядом, хочется соглашаться, хочется "не портить" такой хороший настрой. Именно этим Телец и пользуется.

Ранее были названы знаки зодиака, которые "сжигают мосты" навсегда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все
04:30, 12 августа 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые всегда высказывают свое мнение
08:55, 16 августа 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые всегда высказывают свое мнение
Астрологи назвали знаки зодиака, которым не запретишь жить в роскоши
08:21, 12 июня 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которым не запретишь жить в роскоши
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
08:59, Сегодня
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
08:44, Сегодня
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
08:16, Сегодня
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
07:47, Сегодня
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: