Астрологи перечислили знаки зодиака, которые получают свое без давления

Некоторые знаки зодиака умеют добиваться своего так тонко, что окружающие даже не догадываются, что ими только что ловко "руководили", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, у этих людей развито шестое чувство – как сказать, когда отступить, чем подкупить, чтобы получить нужный результат. Рассказываем, кто из знаков зодиака владеет этим искусством в совершенстве.

Весы

Их главный инструмент – обаяние, дружелюбие и тонкое чувство ситуации. Весы заставляют других хотеть поступить так, как им нужно. Они внушают идею, оставляя собеседнику иллюзию, что решение он принял сам. Добавим сюда вежливость, умение слушать и очаровывать – и получаем едва заметную, но очень эффективную форму влияния.

Рыбы

Они умеют создать атмосферу, в которой другому человеку просто неудобно отказать. Мягкость, ранимость, внезапная грусть в глазах – все это делает их просьбы особенно весомыми. Представители этого знака зодиака хорошо чувствуют настроение собеседника и подстраиваются под него, говоря ровно то, что хочется услышать.

Близнецы

Если Близнецы чего-то хотят, они это обсудят. Причем не напрямую, а мимоходом, в виде шутки, намека или цепкого вопроса. Они легко встраиваются в разговор, улавливают уязвимости и могут повернуть диалог в свою сторону, почти не прилагая усилий. Их сильнейшая сторона – внезапное обаяние и способность быть одновременно "своими" и загадочными.

Дева

У Девы нет цели манипулировать, она просто все просчитала заранее. Представители этого знака умеют подать информацию так, чтобы вам было логично с ними согласиться. Они могут незаметно показать, как "правильно" поступить, используя факты, примеры и доводы.

Телец

Телец не просит – он создает условия, в которых отказывать не хочется. Это знак, который управляет атмосферой: уют, вкусная еда, поддержка, стабильность. Хочется быть рядом, хочется соглашаться, хочется "не портить" такой хороший настрой. Именно этим Телец и пользуется.

