Что озлобленный Роналду противопоставит парижанам

Эксперты Olimpbet считают, что даже ослабленный отсутствием Киллиана Мбаппе ПСЖ – явный фаворит в матче с "Аль-Насром". На что еще можно ставить в игре, которая пройдет 25 июля в японской Осаке?

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ПСЖ – "Аль-Наср". 25 июля, 16:20 (по времени Астаны)

Дальний Восток и Азия все чаще попадают в предсезонный гастрольный график ПСЖ. После выхода из отпуска парижане провели лишь один товарищеский поединок с "Гавром", выиграв 2:0. Однако перед вылетом в Японию главная звезда команды Киллиан Мбаппе не был включен в состав – форвард находится в разгаре "производственного" конфликта с владельцами клуба.

В свою очередь "Аль-Наср" бездарно провел два последних товарняка, проиграв "Сельте" (0:5) и "Бенфике" (1:4). Не помог и Роналду. К слову, у саудитов хватает звездных новичков – в межсезонье контракт с "Аль-Насром" заключили защитник Алекс Теллес из "Манчестер Юнайтед", хавбеки Марцело Брозович из "Интера" и Секо Фофана из "Ланса". Одной ногой в команде форвард "Баварии" Садио Мане, уже давший согласие на переход.

Но, похоже, класс игроков парижской команды высок и без дополнительных мотивационных речей их нового главного тренера Луиса Энрике. Что находит отражение и в предматчевых коэффициентах. В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet очевидно, кого аналитики считают безоговорочным фаворитом: П1 – 1.28, Х – 6.52, П2 – 8.5.

Также эксперты ожидают, что встреча будет весьма результативной – последние товарищеские встречи саудитов действительно заставляют так думать. Но пришедший в "Аль-Наср" новый главный тренер Луиш Каштру – специалист гибкий, и третье разгромное поражение подряд вряд ли входит в его предсезонные конспекты.

Учитывая, что парижане несколько по-июльски сыроваты, велика вероятность, что они пропустят от раздраженного Роналду и компании хотя бы один мяч. Поэтому стоит обратить внимание на вариант ставки "Обе команды забьют и победа ПСЖ" за коэффициент 1.9.

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