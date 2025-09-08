Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась в топ-10 обновленного рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.
После завершения Us Open-2925, в рейтинге WTA произошли серьезные изменения. Обновленная версия, по состоянию на 8 сентября, теперь выглядит следующим образом:
- Арина Соболенко – 11,125 (=);
- Ига Швентек – 7,933 (=);
- Коко Гауфф – 7,874 (=);
- Аманда Анисимова – 5,159 (+5);
- Мирра Андреева – 4,793 (=);
- Мэдисон Киз – 4,579 (=);
- Джессика Пегула – 4,383 (-3);
- Жасмин Паолини – 4,006 (=);
- Чжэнь Циньвень – 4,003 (-2);
- Елена Рыбакина – 3,833 (=).
8 сентября определился победитель Us Open-2025, а в женском одиночном разряде победу одержала Арина Соболенко.
