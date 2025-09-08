#АЭС в Казахстане
Спорт

Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA

Рейтинг Елены Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 08:25 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась в топ-10 обновленного рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

После завершения Us Open-2925, в рейтинге WTA произошли серьезные изменения. Обновленная версия, по состоянию на 8 сентября, теперь выглядит следующим образом:

  1. Арина Соболенко – 11,125 (=);
  2. Ига Швентек – 7,933 (=);
  3. Коко Гауфф – 7,874 (=);
  4. Аманда Анисимова – 5,159 (+5);
  5. Мирра Андреева – 4,793 (=);
  6. Мэдисон Киз – 4,579 (=);
  7. Джессика Пегула – 4,383 (-3);
  8. Жасмин Паолини – 4,006 (=);
  9. Чжэнь Циньвень – 4,003 (-2);
  10. Елена Рыбакина – 3,833 (=).

8 сентября определился победитель Us Open-2025, а в женском одиночном разряде победу одержала Арина Соболенко.

Фото Алия Абди
Алия Абди
