Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась в топ-10 обновленного рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

После завершения Us Open-2925, в рейтинге WTA произошли серьезные изменения. Обновленная версия, по состоянию на 8 сентября, теперь выглядит следующим образом:

Арина Соболенко – 11,125 (=); Ига Швентек – 7,933 (=); Коко Гауфф – 7,874 (=); Аманда Анисимова – 5,159 (+5); Мирра Андреева – 4,793 (=); Мэдисон Киз – 4,579 (=); Джессика Пегула – 4,383 (-3); Жасмин Паолини – 4,006 (=); Чжэнь Циньвень – 4,003 (-2); Елена Рыбакина – 3,833 (=).

8 сентября определился победитель Us Open-2025, а в женском одиночном разряде победу одержала Арина Соболенко.