#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Путинцева не смогла одолеть молодую соперницу

Путинцева - Йович, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 08:41 Фото: j48tennis
25 января в 1/8 финала Australian Open вторая ракетка Казахстана крупно проиграла 18-летней американке Иве Йович, сообщает Zakon.kz.

Американка стартовала резво и практически без ошибок. От такого напора Путинцева заметно растерялась и сдала первый сет за 20 минут со счетом 0:6.

Далее американка продолжила доминировать. Встреча закончилась поражением Путинцевой со счетом 1:6.

Фото: X/HarrisonTalent

Сегодня в 1/8 финала Australian Open еще будет играть Александр Бублик, а завтра – Елена Рыбакина.

Ну, а 27-й ракетке мира Иве Йович предстоит встреча с Ариной Соболенко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В каких городах Казахстана стоит ограничить прогулки 25 января
09:01, Сегодня
В каких городах Казахстана стоит ограничить прогулки 25 января
Путинцева узнала соперницу по матчу за четвертьфинал Australian Open-2026
07:59, 24 января 2026
Путинцева узнала соперницу по матчу за четвертьфинал Australian Open-2026
Поведение Путинцевой на Australian Open обсуждают в Сети
07:07, 19 января 2026
Поведение Путинцевой на Australian Open обсуждают в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: