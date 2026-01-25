Путинцева не смогла одолеть молодую соперницу
Фото: j48tennis
25 января в 1/8 финала Australian Open вторая ракетка Казахстана крупно проиграла 18-летней американке Иве Йович, сообщает Zakon.kz.
Американка стартовала резво и практически без ошибок. От такого напора Путинцева заметно растерялась и сдала первый сет за 20 минут со счетом 0:6.
18 year old Iva Jovic BAGELED Putintseva in the 1st set?!???? pic.twitter.com/vDqvJRvyk4— Liviefromparis 🇫🇷🤸🏼♀️🎾 (@Livieparis2024) January 25, 2026
Далее американка продолжила доминировать. Встреча закончилась поражением Путинцевой со счетом 1:6.
Фото: X/HarrisonTalent
Сегодня в 1/8 финала Australian Open еще будет играть Александр Бублик, а завтра – Елена Рыбакина.
Ну, а 27-й ракетке мира Иве Йович предстоит встреча с Ариной Соболенко.
