Путинцева не смогла одолеть молодую соперницу

25 января в 1/8 финала Australian Open вторая ракетка Казахстана крупно проиграла 18-летней американке Иве Йович, сообщает Zakon.kz.

Американка стартовала резво и практически без ошибок. От такого напора Путинцева заметно растерялась и сдала первый сет за 20 минут со счетом 0:6.

18 year old Iva Jovic BAGELED Putintseva in the 1st set?!???? pic.twitter.com/vDqvJRvyk4 — Liviefromparis 🇫🇷🤸🏼‍♀️🎾 (@Livieparis2024) January 25, 2026

Далее американка продолжила доминировать. Встреча закончилась поражением Путинцевой со счетом 1:6.

Фото: X/HarrisonTalent

Сегодня в 1/8 финала Australian Open еще будет играть Александр Бублик, а завтра – Елена Рыбакина.

Ну, а 27-й ракетке мира Иве Йович предстоит встреча с Ариной Соболенко.