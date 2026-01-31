Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла чемпионат Австралии по теннису

31 января в Мельбурне состоялся финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретились Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь), сообщает Zakon.kz.

Сражение пятой ракетки мира с лучшей теннисисткой планеты ждали миллионы болельщиков и с самого начала матч оправдал надежды собравшихся на арене Рода Лейвера.

Начало поединка осталось за Рыбакиной, которая взяла первый сет со счетом 6:4. Затем Соболенко сумела переломить ход встречи и отпраздновала успех во второй партии – 6:4.

Фото: Instagram/australianopen

Судьба матча решилась в третьем заключительном отрезке, где фортуна улыбнулась казахстанке, которая выиграла решающий сет – 6:4.

Таким образом, Рыбакина взяла реванш за поражение в финале чемпионата Австралии 2023 года, когда триумфатором стала Арина Соболенко.

В итоге лидер женской сборной Казахстана первый раз за свою карьеру выиграла AusOpen.