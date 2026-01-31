#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла чемпионат Австралии по теннису

Теннис Победа Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 16:05 Фото: Instagram/australianopen
31 января в Мельбурне состоялся финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретились Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь), сообщает Zakon.kz.

Сражение пятой ракетки мира с лучшей теннисисткой планеты ждали миллионы болельщиков и с самого начала матч оправдал надежды собравшихся на арене Рода Лейвера.

Начало поединка осталось за Рыбакиной, которая взяла первый сет со счетом 6:4. Затем Соболенко сумела переломить ход встречи и отпраздновала успех во второй партии – 6:4.

Фото: Instagram/australianopen

Судьба матча решилась в третьем заключительном отрезке, где фортуна улыбнулась казахстанке, которая выиграла решающий сет – 6:4.

Таким образом, Рыбакина взяла реванш за поражение в финале чемпионата Австралии 2023 года, когда триумфатором стала Арина Соболенко.

В итоге лидер женской сборной Казахстана первый раз за свою карьеру выиграла AusOpen.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рыбакина выступила с заявлением после триумфа на чемпионате
16:56, Сегодня
Рыбакина выступила с заявлением после триумфа на чемпионате
Елена Рыбакина показала новый образ для выступления на AusOpen-2026
14:15, 12 января 2026
Елена Рыбакина показала новый образ для выступления на AusOpen-2026
Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
17:08, 07 сентября 2023
Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ещё одна вершина: Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой после победы на AO
17:22, Сегодня
Ещё одна вершина: Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой после победы на AO
Чемпион Australian Open указал на ошибки Соболенко в финале АО-2026 против Рыбакиной
16:46, Сегодня
Чемпион Australian Open указал на ошибки Соболенко в финале АО-2026 против Рыбакиной
Сколько заработала Елена Рыбакина за историческую победу на Australian Open
16:41, Сегодня
Сколько заработала Елена Рыбакина за историческую победу на Australian Open
Арина Соболенко высказалась о своём обидном поражении в финале АО-2026
16:34, Сегодня
Арина Соболенко высказалась о своём обидном поражении в финале АО-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: