Когда сила духа сильнее тела: путь параспортсмена из ЗКО Малика Мукашева к золотой медали

Тяжелая травма в подростковом возрасте оставила Малика Мукашева без рук. Однако это не помешало мужчине завоевать золотые медали и поднять флаг Казахстана на мировых аренах. В беседе с корреспондентом Zakon.kz Малик Мукашев рассказал о своей жизни, пути к успеху и планах на будущее.

Малику Мукашеву 38 лет. Он родился и вырос в Уральске. Сейчас проживает в Аксае – небольшом городке западного Казахстана. В 13-летнем возрасте с ним произошла трагедия. Однажды на даче мальчик проходил мимо высоковольтных проводов. У ребенка были влажные ноги, и его "затянуло". Он получил тяжелейшую электротравму. Врачи приняли решение ампутировать Малику обе руки выше локтей. Однако это не помешало будущему чемпиону получить высшее образование, построить успешную спортивную карьеру, завести семью и стать мастером спорта международного класса по таэквондо.

"Сначала я получил экономическое образование, затем поступил на спортфак. Сейчас работаю в "Аксай спорт кешені" методистом по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Дополнительно работаю тренером в детско-юношеской спортивной школе. Кроме этого, я действующий спортсмен сборной Казахстана по паратаэквондо", – рассказал Малик Мукашев.

Фото из личного архива Малика Мукашева

Серьезно заниматься этим видом спорта Малик начал в 2014 году. Тогда он познакомился с тренером Ерболом Мергалиевым, который и привел его в паратаэквондо. Именно он предложил будущему спортсмену заняться этим видом спорта. Малик согласился, ведь он с детства был спортивным: занимался борьбой и успешно выступал на соревнованиях.

Первую медаль Малик завоевал в тот же год, спустя всего два месяца после начала тренировок. И это был чемпионат Европы. Тогда он взял бронзовую медаль. Эта награда особенно дорога Малику, ведь от сборной Казахстана выступали всего два спортсмена. Первый же чемпионат Европы принес ему медаль, это еще больше замотивировало будущего чемпиона.

"Изначально была страсть к спорту, которая со временем переросла в нечто большее. Меня всегда поддерживали мои родные, друзья и тренер. Я им за это безмерно благодарен. Вообще, сейчас параспорт очень хорошо развивается в Казахстане, уделяется большое внимание. Радует, что все больше молодежи пробуют себя в параспорте и добиваются больших высот. Помню, в 2014 году нас было всего три спортсмена, сейчас полный состав. Некоторые в силу своего возраста покидают спорт, их места занимает молодежь. Конечно, лучше было бы, если бы такой молодежи было меньше, но тем не менее люди с особенностями есть, и хотелось бы, чтобы они были ближе к спорту", – говорит Малик Мукашев.

Сейчас спортсмен поставил себе цель выступить на Олимпийских играх, не важно, в каком виде спорта. Ведь сейчас категорию Малика не включили в Олимпийские игры. Но и в этом чемпион не видит преград и рассматривает альтернативу таэквондо. Он успешно занимается зимними видами спорта.

"Цель и мечта любого спортсмена – это Олимпиада. Я не исключение. Хочу завоевать золотую медаль, высоко поднять наш флаг и громко спеть с пьедестала наш гимн", – поделился Малик Мукашев.

Фото из личного архива Малика Мукашева

Но и сейчас в копилке спортсмена множество титулов, которые он успел завоевать за это время. Он является трехкратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом Азии и двукратным чемпионом мира. А совсем недавно он вернулся из Малайзии, где проходил чемпионат Азии. Там Мукашев завоевал очередную золотую медаль. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира, где также планирует показать лучший результат. Кроме этого, он – мастер спорта международного класса.

Фото из личного архива Малика Мукашева

Тренирует Малика заслуженный тренер Республики Казахстан Ербол Мергалиев. Он также является депутатом районного маслихата и внештатным советником акима по социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями. Мужчина говорит, что победа его подопечных всегда приносит ему массу эмоций. В далеком 2014 году он впервые взялся за параспортсменов, и Малик стал его первым учеником.

"В 2015-2016 годах наше общественное объединение начало реализовывать государственные социальные проекты именно по работе с людьми с инвалидностью. И не только спортсменами. Сейчас у нас много людей, которые занимаются и показывают отличные результаты. Самое главное в нашей работе – это фанатизм, желание, которые мы всегда стремимся развивать в паратаэквондо", – отметил Ербол Мергалиев.

Тренер признается, что к каждому спортсмену необходимо найти свой подход. Ведь волею судьбы они стали особенными людьми, и для каждого нужно составить индивидуальную программу тренировок. Ранее Мергалиев тренировал здоровых спортсменов, но работа с параспортсменами дала ему возможность показать себя с другой стороны. Он называет себя не только тренером для своих подопечных, но и проводником в жизни. Помимо спорта, Ербол Мергалиев помогает им социализироваться в обществе, адаптироваться, быть самостоятельными и стать примером для остальных. А тем, у кого по тем или иным причинам не удалось найти себя в спорте, Ербол Мергалиев помогает трудоустроиться, открыть свое дело и сопровождает во всем.

Малик Мукашев в повседневной жизни примерный семьянин, любящий отец, заботливый сын и брат. Вместе с супругой воспитывает шестилетнего сына. Мужчина говорит, что мальчик еще не определился, каким видом спорта хочет заниматься, но твердо уверен, что спорт непременно будет и его спутником в жизни.

Начинающим спортсменам, да и всему народу Казахстана Малик Мукашев советует придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, достигать высоких побед и прославлять страну на международных аренах.

Фото из личного архива Малика Мукашева

Малик Мукашев – яркий пример концепции "Адал азамат", которую инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, – человека с истинно сильным духом и чистыми помыслами. Несмотря на тяжелые испытания, он не сломался, а превратил свою боль в силу, став чемпионом и вдохновением для тысяч. Его упорство, честность и преданность своему делу – настоящий образец для подражания. Малик показывает всем нам, что быть Адал азамат – значит не только добиваться побед, но и жить с достоинством, честью и любовью к Родине.