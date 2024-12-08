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Робот-пылесос "сбежал" из дома после землетрясения в Калифорнии

Робот-пылесос, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 03:00 Фото: pixabay
В Калифорнии сняли на видео робот-пылесос, который после землетрясения спешно ретировался из дома, сообщает Zakon.kz.

На странице в социальной сети Х издания ABC News предположили, что пылесос, вероятно, отключился от своей базы, вышел на улицу и не смог найти путь назад. Комментаторы отреагировали на видео и пошутили, что владельцев нужно обязать выгуливать пылесосы на поводке.

5 декабря в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Метеорологи предполагали, что оно вызовет цунами, которое должно было настигнуть город Сан-Франциско. Однако затем предупреждение отменили.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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