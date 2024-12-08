Робот-пылесос "сбежал" из дома после землетрясения в Калифорнии
Фото: pixabay
В Калифорнии сняли на видео робот-пылесос, который после землетрясения спешно ретировался из дома, сообщает Zakon.kz.
На странице в социальной сети Х издания ABC News предположили, что пылесос, вероятно, отключился от своей базы, вышел на улицу и не смог найти путь назад. Комментаторы отреагировали на видео и пошутили, что владельцев нужно обязать выгуливать пылесосы на поводке.
Residents of one Northern California neighborhood had a good laugh after Thursday's powerful earthquake struck the region: a robotic vacuum cleaner that apparently got disconnected from its base found roaming the streets. https://t.co/vrYet57EWZ pic.twitter.com/cIrokuOiqw— ABC News (@ABC) December 6, 2024
5 декабря в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Метеорологи предполагали, что оно вызовет цунами, которое должно было настигнуть город Сан-Франциско. Однако затем предупреждение отменили.
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