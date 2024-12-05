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В Калифорнии произошло сильное землетрясение

землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 00:49 Фото: Indiana university
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Северной Калифорнии, США, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Толчки зафиксированы в Сан-Франциско.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:44 (23:44 по времени Астаны).

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований, в настоящее время объявлено предупреждение о цунами. Тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

4 декабря в 96 км от Алматы произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Кыргызстана.

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