В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Фото: Indiana university
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Северной Калифорнии, США, сообщает Zakon.kz.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Толчки зафиксированы в Сан-Франциско.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:44 (23:44 по времени Астаны).
Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований, в настоящее время объявлено предупреждение о цунами. Тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
4 декабря в 96 км от Алматы произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Кыргызстана.
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