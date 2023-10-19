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Еще одна сенсация на турнире АТР-500 в Токио: соревнования покидает Тейлор Фритц

Тейлор Фритц проиграл японскому теннисисту Фото: atptour
В Токио (Япония) проходит турнир серии АТР-500. Матч второго круга провел один из фаворитов состязаний, американский теннисист Тейлор Фритц, сообщает Zakon.kz.

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10 номер мирового рейтинга сенсационно уступил японскому спортсмену Синтаро Мочизуки, занимающему 215 место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 4:6, 6:7 (2:7). Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере. Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью.

"Я действительно не знаю, что происходит сейчас. Я так легко проиграл первый сет. Все знают, что он хороший игрок. Я просто продолжал бороться и бороться. Это все, что я мог сделать. Я просто счастлив. Не знаю как, но я каким-то образом выиграл этот матч". Синтаро Мочизуки

В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия).

Ранее сенсационные поражение потерпели: Каспер Рууд (8 АТР), Хуберт Хуркач (11 АТР) и Александр Зверев (9 АТР).

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