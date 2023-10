Еще одна сенсация на турнире АТР-500 в Токио: соревнования покидает Тейлор Фритц

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

10 номер мирового рейтинга сенсационно уступил японскому спортсмену Синтаро Мочизуки, занимающему 215 место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 4:6, 6:7 (2:7). Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере. Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия).

FIRST TOP 10 WIN 💙@ShintaroMOCHIZU stuns the No. 1 seed, Taylor Fritz, 0-6 6-4 7-6, to secure his place in the Tokyo quarter-finals! ⚡️@japanopentennis | #kinoshitajptennis pic.twitter.com/LCqHRMTIzH