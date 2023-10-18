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"Звездопад" на турнире в Токио: восьмая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление во втором круге

Каспер Рууд завершил выступление во втором круге турнира в Токио Фото: atptour
В Токио (Япония) проходит турнир серии ATP-500. Во втором круге одиночного разряда норвежский теннисист Каспер Рууд (8 АТР) проиграл представителю США Маркосу Гирону (79 ATP), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американского спортсмена. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Гирон девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Токио Маркос Гирон сыграет с 17-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который выиграл у австрийца Себастьяна Офнера (6:4, 6:1).

Ранее сенсационные поражения потерпели Хуберт Хуркач (11 АТР) и Александр Зверев (9 АТР).

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