Ярослава Шведова: необходимо выступить лучше, чем в прошлом году

Капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова прокомментировала подготовку команды к финалу "Кубка Билли Джин Кинг", сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана во второй раз в своей истории сыграет на финальном этапе женского командного чемпионата мира. Ярослава Шведова поделилась своими ожиданиями от предстоящего турнира пресс-службе федерации тенниса Казахстана (ФТК).

"Задача перед командой стоит выступить лучше, чем в прошлом году, это выйти в полуфинал и победить. Каждая сборная приезжает на чемпионат мира с целью выиграть Кубок, и мы не исключение. Никогда не знаешь, что может произойти, а на командных соревнованиях все, тем более, достаточно непредсказуемо. Что касается соперниц по группе, то Австралия – прошлогодняя финалистка "Кубка Билли Джин Кинг", семикратная победительница чемпионата мира. У австралиек сбалансированный и ровный состав, они всегда являются фаворитами любого соревнования. Словения – молодая команда, амбициозная. По рейтингу они ниже нас, но, думаю, что тоже будут биться до конца и стараться выйти из группы". Ярослава Шведова

3 ноября женская сборная Казахстана в полном составе начнет учебно-тренировочной сбор в Севилье.

Елена Рыбакина сейчас в Мексике – готовится к Итоговому турниру года WTA, и после его завершения присоединится к команде в Севилье. Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагындыкова сейчас целенаправленно готовятся к "Кубку Билли Джин Кинг". Если все пойдет по плану, то уже 3 ноября у нас общий сбор в Севилье. Верю в свою команду, нам по силам забраться высоко и написать очередную победную историю в летописи казахстанского тенниса. Также очень ждем поддержки наших болельщиков на трибунах в Севилье и всех казахстанцев у телеэкранов. Вместе – мы сила!", – рассказала Шведова пресс-службе ФТК.

Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие еще 11 команд: Швейцария (победитель "Кубка Билли Джин Кинг" 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).

