Состав сборной Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг

Опубликована игровая заявка национальной женской сборной Казахстана по теннису на финальную стадию командного чемпионата мира — Кубок Билли Джин Кинг. Турнир пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания), сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.

Сборная Казахстана попала в группу "В", где сыграет с командами Австралии и Словении.

В решающей стадии ЧМ-2023 также примут участие еще девять команд: Швейцария (победитель Кубка Билли Джин Кинг-2022), Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Германия и Польша (обладатель wild-card).

Ранее вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал выступление национальной сборной по теннису на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).