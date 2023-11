Кубок Билли Джин Кинг: сборная Италии первой вышла в плей-офф

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В первом матче Мартина Тревизан взяла верх над Евой Лис – 7:6(8:6), 6:1.

Во втором одиночном поединке Жасмине Паолини переиграла Анну-Лену Фридзам – 6:3, 6:2.

Таким образом, перед парной встречей итальянки уже обеспечили себе вторую победу в группе D. Они первыми вышли в полуфинал турнира, где сразятся с победительницами группы B (Казахстан, Австралия, Словения). В первом туре сборная Италии обыграла команду Франции – 2:1.

Paolini seals the win and Italy are in the semifinals! 🇮🇹#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/1vgaySQH9T