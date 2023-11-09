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Казахстан – Австралия: Юлия Путинцева разгромила Кимберли Биррелл

Юлия Путинцева разгромила Кимберли Биррелл Фото: ktf.kz
В Севилье (Испания) проходит финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных сборных. Матчи первого тура проводит команда Казахстана против Австралии, сообщает Zakon.kz.

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Во втором матче дня Юлия Путинцева (69 WTA) уверенно обыграла Кимберли Биррелл (113 WTA) со счетом 6:0, 7:5.

Юлия Путинцева Кимберли Бирелл

Фото: BJKCup

Таким образом, вторая ракетка Казахстана сравняла счет в противостоянии с Австралией – 1:1. В стартовом матче Анна Данилина проиграла первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер (6:7, 4:6). Также сегодня, 9 ноября пройдет парная встреча: Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Сторм Хантер и Эллен Перес. 

Стоит отметить, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина неожиданно не попала в стартовую заявку на игру против Австралии.

Ранее были представлены результаты матчей второго игрового дня Кубка Билли Джин Кинг. 

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