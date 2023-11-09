Казахстан – Австралия: Юлия Путинцева разгромила Кимберли Биррелл
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Во втором матче дня Юлия Путинцева (69 WTA) уверенно обыграла Кимберли Биррелл (113 WTA) со счетом 6:0, 7:5.
Фото: BJKCup
Таким образом, вторая ракетка
Казахстана сравняла счет в противостоянии с Австралией –
1:1.
В стартовом матче Анна Данилина проиграла первой ракетке мира в парном разряде Сторм
Хантер (6:7, 4:6). Также сегодня, 9 ноября пройдет парная встреча: Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Сторм Хантер и Эллен Перес.
Another lovely touch from @PutintsevaYulia 🎯#BJKCupFinals | @ktf_kz pic.twitter.com/hdVKoTKfcp— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2023
Стоит отметить, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина неожиданно не попала в стартовую заявку на игру против Австралии.
Ранее были представлены результаты матчей второго игрового дня Кубка Билли Джин Кинг.