Кубок Билли Джин Кинг: Италия и Канада сыграют в финале

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-каналеOlimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Сегодня, 12 ноября, за главный трофей чемпионата мира поспорят команды Канады и Италии. Первый финальный матч начнется в 20:00 по времени Астаны .

Кубок Билли Джин Кинг (1/2 финала)

Чехия – Канада – 1:2

Барбора Крейчикова – Марина Стакушич – 6:2, 6:1.

Лейла Фернандес – Маркета Вондроушова – 6:2, 2:6, 6:3.

Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес – Барбора Крейчикова/Катержина Синякова – 7:5, 7:6 (7:3).

Massive win for Canada to reach their first Billie Jean King Cup Final! Leylah Fernandez & Gabriela Dabrowski win 7-5, 7-6 (3) 🇨🇦👏 #BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/S5w3rL0wXu

Италия – Словения – 2:0

Мартина Тревизан – Кая Юван – 7:6 (8:6), 6:3.

Жасмине Паолини – Тамара Зиданшек – 6:2, 4:6, 6:3.

Italy book their place in the final! 🇮🇹



Jasmine Paolini seals the deal with another emphatic winner 🤩#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/s3YCC6jl1W