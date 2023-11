Кубок Билли Джин Кинг: сборная Казахстана не смогла пробиться в плей-офф

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В первом матче дня Анна Данилина с разгромным счетом проиграла Кайе Юван (104 WTA) – 1:6, 0:6.

Перед началом второй игры наша команда еще сохраняла шансы на выход в плей-офф, для этого Юлии Путинцевой в матче против Тамары Зиданшек (100 WTA) необходимо было выигрывать в двух партиях. Однако, вторая ракетка страны потерпела поражение в первом сете со счетом 2:6, и тем самым, сборная Словении обеспечила себе выход из группы "В".

Во второй партии Путинцева одержала победу 6:2, но она уже ничего не значила для нас. В решающем сете сборная Словении решила отказаться от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия Тамары Зиданшек.

В третьем заключительном матче против Словении Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Вероникой Эрьявец и Элой-Налой Милич со счетом 2:6, 6:4, 10:7.

