Кубок Билли Джин Кинг: сборная Канады в финале одержала победу над командой Италии

В решающей битве за титул было проведено два матча в одиночном разряде. В первой встрече Марина Стакушич, 258-я ракетка мира из Канады, обыграла Мартину Тревизан (Италия, 43) со счетом 7:5, 6:3.

Во втором матче Лейла Фернандес (Канада, 35) одержала уверенную победу над итальянкой Ясмине Паолини, 30-й ракеткой мира, со счетом 6:2, 6:3.

Запланированная последней встреча парного разряда Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) – Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) была отменена.

Driving value in the women's game 💜



For the second consecutive year a record $2.4m in prize money will be paid to the 2023 World Champions, Canada 🇨🇦



Equivalent to the prize money of the 2023 Davis Cup. #BJKCupFinals #AdvantageAll | @GainbridgeSport pic.twitter.com/trvpbN58yb