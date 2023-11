Финал Итогового турнира стал самым просматриваемым в истории итальянского ТВ

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В решающем матче за престижный титул сражались 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга Новак Джокович и четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Победу со счетом 6:3, 6:3 одержал сербский теннисист. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

