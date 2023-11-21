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Финал Итогового турнира стал самым просматриваемым в истории итальянского ТВ

Финал Итогового турнира стал самым просматриваемым в истории итальянского ТВ Фото: atptour
Финал Итогового чемпионата ATP 2023 в Турине стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского телевидения. В Италии эту встречу по двум каналам посмотрели 6,6 млн человек, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче за престижный титул сражались 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга Новак Джокович и четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Победу со счетом 6:3, 6:3 одержал сербский теннисист. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Для Джоковича этот титул стал рекордным седьмым на Итоговом. Таким образом, Джокович обошел по этому показателю 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" легендарного швейцарца Роджера Федерера (6). За победу в Турине Новак заработал $ 4,4 млн призовых.

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