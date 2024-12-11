Александр Бублик пожаловался на низкие призовые на турнирах АТР-250

Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (33 АТР) раскритиковал призовые на турнирах серии ATP-250. Наш игрок заявил, что расходы на участие в подобных соревнованиях превышают сумму выигрыша, сообщает Zakon.kz.

За карьеру Александр Бублик выиграл четыре титула АТР, три из них – серии 250.

"Получить $50 тыс. за победу на турнире ATP 250 – это просто несерьезно. Эти деньги не покрывают расходы на команду и поездки. Играть в таких турнирах или "Челленджерах" не имеет смысла, если только вы не пытаетесь набрать дополнительные очки", – приводит слова Бублика We Love Tennis. Ранее Александр Бублик стал лидером по двойным ошибкам в ATP-туре в 2024 году.

Поделиться новостью