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Видео: Бублик покуражился на корте, перекусил во время матча чипсами и вышел в полуфинал АТР-250

Александр Бублик провел матч 1/4 финала против Музетти Фото: KTF
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (31 АТР) провел матч 1/4 финала в одиночном разряде против итальянца Лоренцо Музетти (25 АТР), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном поединке Бублик показал потрясающий теннис – в своем коронном стиле: подачей с низу, шутками в адрес соперника, разговорами с самим собой. Казахстанец даже успел перекусить чипсами, забежав на трибуны к болельщикам.

В решающем сете первая ракетка страны отыграл матчбол у соперника и одержал блестящую победу со счетом 6:3, 6:7, 7:5. Матч длился два часа и 40 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В очном противостоянии казахстанец впереди – 2:0.

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В полуфинале Бублик встретится с Джеком Дрейпером (Великобритания) или Томми Полом (США).

Ранее во втором раунде Бублик в упорной борьбе обыграл британца Даниэля Эванса (40 АТР) со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

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