Видео: Бублик покуражился на корте, перекусил во время матча чипсами и вышел в полуфинал АТР-250

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В четвертьфинальном поединке Бублик показал потрясающий теннис – в своем коронном стиле: подачей с низу, шутками в адрес соперника, разговорами с самим собой. Казахстанец даже успел перекусить чипсами, забежав на трибуны к болельщикам.

Get the man a 🍺



Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis 😱 pic.twitter.com/7xHTjqagbr