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Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Аделаиде

Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Аделаиде Фото: АТР
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (31 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде Бублик в упорной борьбе обыграл британца Даниэля Эванса (40 АТР) со счетом 4:6, 6:2, 6:1. В очном противостоянии казахстанец впереди – 4:1.

Матч длился два часа и три минуты. За это время Александр оформил 21 эйс, допустил 13 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале первая ракетка Казахстана сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (25 АТР).

Ранее в стартовом матче турнира в Аделаиде Александр Бублик победил 20-летнего австралийца Джеймса Маккейба (278 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

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