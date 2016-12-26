Поезд с цементом сошел с рельсов в ВКО

24 декабря в Зыряновском районе ВКО с железнодорожных путей сошел тепловоз с 18 вагонами с цементом. Машинист доставлен в больницу, сообщает YK-news.kz









ЧП произошло около 9 утра на одном из железнодорожных тупиков вблизи станции Бухтарма. Предположительная причина инцидента — отказ тормозов. Известно, что часть вагонов были загружены цементом.









В АО «НК «КТЖ» сообщили, что знают о происшествии. Однако, по версии представителей железнодорожной компании, на движении остальных поездов авария никак не отразилась.









Поезд принадлежал Бухтарминской цементной компании, а его сход с рельсов произошел на отдельной ветке предприятия, — сообщили в АО «НК «КТЖ».







Представители цементного завода отказались от комментариев, сославшись на продолжение расследования случая.



Добавим, что на следующий день после происшествия в Зыряновском районе на железнодорожные пути сошла лавина. Убрать снег с рельсов удалось уже спустя три часа.



