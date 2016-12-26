Поезд с цементом сошел с рельсов в ВКО
26 декабря 2016, 12:58
Машинист доставлен в больницу. Предположительная причина инцидента — отказ тормозов.
24 декабря в Зыряновском районе ВКО с железнодорожных путей сошел тепловоз с 18 вагонами с цементом. Машинист доставлен в больницу, сообщает YK-news.kz.
ЧП произошло около 9 утра на одном из железнодорожных тупиков вблизи станции Бухтарма. Предположительная причина инцидента — отказ тормозов. Известно, что часть вагонов были загружены цементом.
В АО «НК «КТЖ» сообщили, что знают о происшествии. Однако, по версии представителей железнодорожной компании, на движении остальных поездов авария никак не отразилась.
Поезд принадлежал Бухтарминской цементной компании, а его сход с рельсов произошел на отдельной ветке предприятия, — сообщили в АО «НК «КТЖ».
Представители цементного завода отказались от комментариев, сославшись на продолжение расследования случая.
Добавим, что на следующий день после происшествия в Зыряновском районе на железнодорожные пути сошла лавина. Убрать снег с рельсов удалось уже спустя три часа.
Фото и видео предоставлено очевидцами
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