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Поезд с цементом сошел с рельсов в ВКО

26 декабря 2016, 12:58

Машинист доставлен в больницу. Предположительная причина инцидента — отказ тормозов.


24 декабря в Зыряновском районе ВКО с железнодорожных путей сошел тепловоз с 18 вагонами с цементом. Машинист доставлен в больницу, сообщает YK-news.kz.



ЧП произошло около 9 утра на одном из железнодорожных тупиков вблизи станции Бухтарма. Предположительная причина инцидента — отказ тормозов. Известно, что часть вагонов были загружены цементом.



В АО «НК «КТЖ» сообщили, что знают о происшествии. Однако, по версии представителей железнодорожной компании, на движении остальных поездов авария никак не отразилась.



Поезд принадлежал Бухтарминской цементной компании, а его сход с рельсов произошел на отдельной ветке предприятия, — сообщили в АО «НК «КТЖ».


Представители цементного завода отказались от комментариев, сославшись на продолжение расследования случая.


Добавим, что на следующий день после происшествия в Зыряновском районе на железнодорожные пути сошла лавина. Убрать снег с рельсов удалось уже спустя три часа.

Фото и видео предоставлено очевидцами

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