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Подтвердилась версия экс-министра обороны о причинах крушения Су-27

27 декабря 2016, 15:46

Причиной стал отказ топливной системы.


Бывший министр обороны РК, ныне депутат сената Мухтар Алтынбаев сообщил, что причиной крушения истребителя Су-27 близ Талдыкоргана стали неполадки в топливной системе самолета.

Ранее он высказывал предположение, что причиной крушения могли стать проблемы с топливной системой.

"Сейчас по Талдыкоргану подтверждается, как я говорил, что топливная система виновата. Вчера я разговаривал с командующим ВВС. Он говорит, что причиной стал отказ топливной системы. Но причину отказа выяснит расследование", — сказал Алтынбаев журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что самолет Су-27 воинской части 21751 МО РК в результате авиационного инцидента потерпел крушение 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкоргана. Летчик отвел самолет от населенного пункта, а затем катапультировался.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото ria.ru

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