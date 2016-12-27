Подтвердилась версия экс-министра обороны о причинах крушения Су-27

Бывший министр обороны РК, ныне депутат сената Мухтар Алтынбаев сообщил, что причиной крушения истребителя Су-27 близ Талдыкоргана стали неполадки в топливной системе самолета.





Ранее он высказывал предположение, что причиной крушения могли стать проблемы с топливной системой.





"Сейчас по Талдыкоргану подтверждается, как я говорил, что топливная система виновата. Вчера я разговаривал с командующим ВВС. Он говорит, что причиной стал отказ топливной системы. Но причину отказа выяснит расследование", — сказал Алтынбаев журналистам во вторник.







