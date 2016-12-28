Убитого полицейского в Акмолинской области нашли закопанным в снегу

Убийца полицейского Дархана Еламанова в Акмолинской области раздел его до нижнего белья, сжег форму и сотовый телефон, при убитом нашли табельный пистолет, документы и обручальное кольцо. Родные убитого полицейского боятся, что виновный уйдет от наказания.





Родные офицера требуют для убийцы самого сурового наказания. Отец и старший брат погибшего — Мурат и Нурбек Еламановы — убиты горем, но все же стараются держать себя в руках: для них очень важно, чтобы убийца Дархана понес заслуженное наказание. "Мы слышали, что у подозреваемого родственники в органах, суде, прокуратуре. Сам он, насколько нам известно, работает в ДВД области. Боимся, что преступник уйдет от ответственности или ему назначат наказание мягче, чем он того заслуживает. Мы хотим справедливого наказания полицейскому, застрелившему коллегу при исполнении, обрезавшему крылья его родителям, сделавшему вдовой его молодую жену. Главное, чтобы полиция выбрала правильный путь, чтобы отстоять честь мундира", — отметили родственники.





По словам отца погибшего, Дархан заступил в наряд рано утром 25 декабря. Камеры наружного видеонаблюдения показали - из здания он вышел в пятом часу дня и больше не возвращался. Утром позвонил начальник отдела криминальной полиции Кокшетау и сказал, что с четырех часов утра Дархана не было в здании УВД, он ушел с табельным оружием. Последний сигнал с его сотового был около здания ЦОНа по ул.Абая. Тело Дархана родственникам еще не показали. "Сказали, мы сможем забрать его 28 декабря после обеда", — говорит Нурбек.





Предварительно сообщили: было огнестрельное ранение, единственный выстрел в шею, сразу насмерть. Тело нашли около с.Кенесары Бурабайского района закопанным в снегу, убийца раздел его до нижнего белья, сжег форму и сотовый телефон, при нем нашли табельный пистолет, документы и обручальное кольцо.





Дархан женился в сентябре этого года, с Айжан они, по словам семьи, дружили десять лет, девушка ждала его из армии. Через несколько месяцев у них должен родиться ребенок.





Ранее сообщалось, что начато досудебное производство по статье убийство, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Согласно показаниям подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз.





Прощание с Дарханом Еламановым назначено на 10 часов утра 29 декабря. Тело полицейского вынесут из дома в с.Красный Яр и похоронят в с.Акан Зерендинского района.



