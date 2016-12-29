13-летний мальчик пропал в Усть-Каменогорске
29 декабря 2016, 13:48
Родители Николая Тарасова уже обратились в полицию с заявлением.
Ночью 27 декабря в Усть-Каменогорске 13-летний мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся, передает YK-news.kz.
В социальных сетях друзья Николая Тарасова начали распространять информацию о его пропаже. В полиции подтвердили, что Николая сейчас действительно разыскивают родственники.
По словам руководителя пресс-службы ДВД ВКО Бакытжана Торгаева, родители Николая Тарасова обратились в полицию с заявлением о его пропаже. По их информации, сын ушел из дома ночью 27 декабря.
Есть предположение, что он может находиться за пределами города. "В ближайшее время полицейские найдут подростка", - уверен Б.Торгаев.
Фото: из социальной сети
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