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Смертельное ДТП произошло в Таразе

29 декабря 2016, 17:20

Погибли два человека.


Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в Таразе, передает МИА «Казинформ».

«29 декабря, примерно в 01:30, в дежурную часть БДПП МПС ДВД Жамбылской области поступила информация о ДТП со смертельным исходом, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Жамбылской области. - По предварительной версии, водитель автомашины «БМВ 520» К., не справившись с рулевым управлением из-за взрыва передней автопокрышки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ограждением моста, расположенного возле жилого дома. После столкновения указанную автомашину выбросило на металлическую трубу. На момент ДТП контрольно-надзорные функции на данном участке автодороги осуществлялись экипажем в составе БДПП МПС, которые на место происшествия прибыли первыми, после чего прибыла скорая медицинская помощь».

На месте происшествия от полученных телесных повреждений скончался пассажир 31-летний И.; 29-летний М. скончался в приемном покое городской больницы №1. Двое других пассажиров, 23-летний А. и 37-летний Ш., с диагнозом «ушиб головы» обратились в городскую больницу №1 и после оказания помощи были отпущены домой. 22-летний водитель К., житель Тараза, при ДТП получил множественные ушибы, переохлаждение, и также обратился в первую городскую больницу.

В пресс-службе ДВД Жамбылской области пояснили, что на тот момент погода была ясная, дорожное покрытие сухое, без дефектов, улица освещена уличными фонарями. В ходе осмотра сотрудниками полиции установлено, что столкновение произошло без торможения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ..., либо др. механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По данному факту ведется досудебное расследование.

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