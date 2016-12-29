Смертельное ДТП произошло в Таразе

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в Таразе , передает , передает МИА «Казинформ».





«29 декабря, примерно в 01:30, в дежурную часть БДПП МПС ДВД Жамбылской области поступила информация о ДТП со смертельным исходом, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Жамбылской области. - По предварительной версии, водитель автомашины «БМВ 520» К., не справившись с рулевым управлением из-за взрыва передней автопокрышки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ограждением моста, расположенного возле жилого дома. После столкновения указанную автомашину выбросило на металлическую трубу. На момент ДТП контрольно-надзорные функции на данном участке автодороги осуществлялись экипажем в составе БДПП МПС, которые на место происшествия прибыли первыми, после чего прибыла скорая медицинская помощь».





На месте происшествия от полученных телесных повреждений скончался пассажир 31-летний И.; 29-летний М. скончался в приемном покое городской больницы №1. Двое других пассажиров, 23-летний А. и 37-летний Ш., с диагнозом «ушиб головы» обратились в городскую больницу №1 и после оказания помощи были отпущены домой. 22-летний водитель К., житель Тараза, при ДТП получил множественные ушибы, переохлаждение, и также обратился в первую городскую больницу.





В пресс-службе ДВД Жамбылской области пояснили, что на тот момент погода была ясная, дорожное покрытие сухое, без дефектов, улица освещена уличными фонарями. В ходе осмотра сотрудниками полиции установлено, что столкновение произошло без торможения.



