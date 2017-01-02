В Шахтинске частично обрушился многоэтажный дом

Вечером 1 января, в 22 часа 40 минут, в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан г. Шахтинск Карагандинской области. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома.

К полуночи были спасены 4 человека, из них 2 — дети. Позже был обнаружен один погибший в результате обрушения. К 3-4 часам ночи был обнаружен второй человек, погибший под обрушившимися конструкциями дома.

На месте организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Открыт телефон горячей линии +7 (7215) 63-24-17.

К поискам привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.

Продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Причина происшествия устанавливается.



