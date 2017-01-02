Как из завалов рухнувшего в Шахане дома извлекали выжившего
32-летний мужчина - единственный найденный в живых под обломками здания.
Официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов предоставил кадры процесса проведения спасателями аварийно-спасательных работ, при которых извлечен живой человек, пострадавший при обрушении, сообщаетZakon.kz.
Напомним, на данный момент 32-летний мужчина - единственный человек, которого извлекли из завалов живым. Кроме него нашли девять тел погибших, включая двух грудничков 2016 года рождения и шестилетнего малыша.
Вечером 1 января обрушилась часть многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Спасательные операции ведутся до сих пор.
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