По делу о трагедии в Шахане допрашивают кочегара

Кочегара, который дежурил в многоэтажке в ночь трагедии, уже допрашивают в прокуратуре Карагандинской области , передает , передает телеканал КТК





Пока мужчина проходит по делу в качестве свидетеля , именно он 1 января находился в котельной и должен был следить за показаниями датчиков. Следователям предстоит разобраться, что же пошло не так. Известно, что перед взрывом кочегар вышел из подвала, хотя он должен постоянно следить за процессом. Кочегары дежурят посменно - каждый по 12 часов. Как выяснялось, получить эту должность не так уж и сложно - опыт работы не требуется.





Во многих домах в Шахане, как рассказывают сами жители, работает автоматическая система отопления. На деле это обычная котельная в подвале, за которой постоянно должен следить кочегар. Если электричество вдруг отключили, пусть и ненадолго, то каждый мастер должен знать, что нужно закрыть поддувало и закинуть уголь в топку. Если этого не сделать, может случиться взрыв.





Автоматическая система отопления установлена в 19 домах поселка Шахан, построенных в 87 году. До развала Союза котельные находились отдельно. Власти отметили, что жильцы всё установили сами, и никто работу котлов не контролировал. При этом котельные изнашиваются каждые 5 лет. Люди не раз обращались с просьбой решить проблему с отоплением. Но денег так и не нашлось.





Напомним , 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших , из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.

Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

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