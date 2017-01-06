Теракт в Актобе: Обвиняемых в бездействии полицейских выпустили под залог

Начальника местной полиции Актобе Максата Шляшева и его заместителя Ермека Шуканова, которых обвиняют в бездействии во время теракта 5 июня 2016 года в областном центре, отпустили под залог до суда , сообщает , сообщает газета "Диапазон"





Родственники мужчин сегодня несколько часов простояли перед зданием прокуратуры. Их жены сообщили, что полицейских хотят арестовать. Однако Максата Шляшева и Ермека Шуканова выпустили до суда под залог. Сами полицейские отказались общаться с прессой. Ермек Шуканов сказал, что сам ничего не знает по поводу обвинения.





теракт в Актобе произошел 5 июня 2016 года. Группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Национальной гвардии РК. Напомним,





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