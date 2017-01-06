Руководство ЕНПФ арестовано
6 января 2017, 19:11
Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы.
Руководство АО "Единый накопительный пенсионный фонд" арестовано. Эту информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Национального банка РК.
Кто именно из руководства фонда был арестован, в пресс-службе не уточнили.
Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум".
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