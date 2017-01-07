Замёрзшего насмерть мужчину нашли спасатели в Костанайской области
7 января 2017, 12:47
Как оказалось, пастух исчез ещё 31 декабря.
Происшествие случилось в Амангельдинском районе 4 января, сообщает Alau.kz.
Как оказалось, пастух исчез ещё 31 декабря.
«По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле «Нива Марш Бронто» и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров. Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег»,- сообщили в Северном аэромобильном поисково-спасательном отряде.
В 100 метрах от лошади, в кустарнике под снегом, был найден труп мужчины.
Фото: Северного РАОСО
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