Замёрзшего насмерть мужчину нашли спасатели в Костанайской области





Как оказалось, пастух исчез ещё 31 декабря.





«По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле «Нива Марш Бронто» и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров. Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег»,- сообщили в Северном аэромобильном поисково-спасательном отряде.





В 100 метрах от лошади, в кустарнике под снегом, был найден труп мужчины.



