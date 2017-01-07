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Замёрзшего насмерть мужчину нашли спасатели в Костанайской области

7 января 2017, 12:47

Как оказалось, пастух исчез ещё 31 декабря.


Происшествие случилось в Амангельдинском районе 4 января, сообщает Alau.kz.

Как оказалось, пастух исчез ещё 31 декабря.

«По поступлению сигнала, были организованы поиски пастуха. На автомобиле «Нива Марш Бронто» и гусеничном тягаче было обследовано более 250 квадратных километров. Через полдня в одной из балок русла реки была найдена лошадь пастуха. Поводья вмерзли в снег»,- сообщили в Северном аэромобильном поисково-спасательном отряде.

В 100 метрах от лошади, в кустарнике под снегом, был найден труп мужчины.

Фото: Северного РАОСО

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