Из-за регистрации ЦОНЫ переходят на 12-часовой график работы

С завтрашнего дня ЦОНы будут работать с 8.00 до 20.00.

В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что с 10 января для удобства граждан в городах Астана и Алматы Центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00 , передает , передает Zakon.kz









Напомним, что казахстанцы спешат в ЦОНы, чтобы зарегистрироваться , в связи с вступлением в законную силу поправок в миграционное законодательство о временной регистрации граждан по месту пребывания.

Огромные очереди, суматоха и множество недовольных жителей города - вот что творится сейчас в центрах обслуживания. Свое недовольство или точнее сарказм граждане высказывают и в соцсетях.





Напомним, также что для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины.



