Из-за регистрации ЦОНЫ переходят на 12-часовой график работы
9 января 2017, 16:34
С завтрашнего дня ЦОНы будут работать с 8.00 до 20.00.
В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что с 10 января для удобства граждан в городах Астана и Алматы Центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00, передает Zakon.kz
Видимо, такое решение было принято руководством после сложившегося ажиотажа, который наблюдается в ЦОНах крупных городов. Очереди наблюдаются даже несмотря на то, что ЦОНы работали все выходные.
Напомним, что казахстанцы спешат в ЦОНы, чтобы зарегистрироваться, в связи с вступлением в законную силу поправок в миграционное законодательство о временной регистрации граждан по месту пребывания.
Огромные очереди, суматоха и множество недовольных жителей города - вот что творится сейчас в центрах обслуживания. Свое недовольство или точнее сарказм граждане высказывают и в соцсетях.
Напомним, также что для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины.
Для удобства жителей Астаны, Алматы и Шымкента зарегистрироваться по месту жительства можно не зависимо от района расположения недвижимости.
Фото: Zakon.kz
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