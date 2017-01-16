Турецкий грузовой самолет упал на дачи под Бишкеком
16 января 2017, 09:15
В районе падения горят два дома. По словам источник аэропорта "Манас" есть погибшие.
Грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Об этом РИА Новости сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммед Сваров.
Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке.
Крушение произошло в 7:31 по времени Астаны. На место прибыли бригады скорой помощи, спасатели и МЧС, передает «Кабар».
Судьба экипажа пока неизвестна. По словам Сварова, там находился экипаж «по штатной численности», в составе двух пилотов и технических работников.
«Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия», — рассказал представитель спасательного ведомства Киргизии. Машина должна была приземлиться в 7:25 по бишкекскому времени.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани.
Самолет упал на дома, погибли целые семьи. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в аэропорту «Манас». По их словам, самолет упал при взлете.
«Зацепился за что-то, у него оторвалась деталь, и, пролетев немного, он упал прямо на несколько домов. Метров 200 проехался по ним. От домов ничего не осталось. Люди погибли целыми семьями с детьми, многие спали. Один из работников аэропорта потерял всю семью, он был как раз на смене», - рассказали источники.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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