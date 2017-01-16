Крушение самолета под Бишкеком: погибли 16 человек, в том числе 6 детей
16 января 2017, 09:38
В настоящее время оказывается помощь 6 пострадавшим.
В результате крушения грузового самолета погибли 16 человек, в том числе 6 детей, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на Минздрав.
В районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из местных жителей, а также одного из пилотов самолета.
В настоящее время оказывается помощь 6 пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. Кроме 3 реанимобилей станции Скорой медицинской помощи Бишкека, на месте трагедии работают также сельские скорые Чуйской области.
Грузовой турецкий самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, потерпел крушение около аэропорта «Манас».
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фото: ИА «24.kg»
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