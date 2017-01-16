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Крушение самолета под Бишкеком: погибли 32 человека, включая четырех пилотов

16 января 2017, 10:22

Грузовой турецкий самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, потерпел крушение около аэропорта «Манас».


В результате авиакатастрофы в аэропорту «Манас» погибли 32 человека, включая четырех пилотов. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, пострадали в результате ЧП еще восемь человек, включая детей. Их госпитализировали.



Создан штаб во главе с первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым. На месте ЧП находятся министры транспорта, МЧС, здравоохранения.

Напомним, грузовой турецкий самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, потерпел крушение около аэропорта «Манас».



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