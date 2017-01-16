Крушение самолета под Бишкеком: погибли 32 человека, включая четырех пилотов
16 января 2017, 10:22
Грузовой турецкий самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, потерпел крушение около аэропорта «Манас».
В результате авиакатастрофы в аэропорту «Манас» погибли 32 человека, включая четырех пилотов. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
По его словам, пострадали в результате ЧП еще восемь человек, включая детей. Их госпитализировали.
Создан штаб во главе с первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым. На месте ЧП находятся министры транспорта, МЧС, здравоохранения.
Напомним, грузовой турецкий самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, потерпел крушение около аэропорта «Манас».
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839356-ff6cdf7485947e5d7f59cd8e3146e5f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также