Семьям погибших в авиакатастрофе под Бишкеком выплатят по тысяче долларов

Правительство Кыргызстана выделит по 70 тысяч сомов (около 1 тысячи долларов) семьям погибших и пострадавших при крушении турецкого грузового Boeing 747, упавшего на поселок в районе международного аэропорта "Манас" под Бишкеком, сообщает

со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Утром во вторник в храме Александра Невского, расположенном на территории авиабазы, также прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе.

"В день траура по жертвам крушения грузового самолета Boeing 747-400 вблизи международного аэропорта "Манас" военнослужащие российской авиабазы ОДКБ "Кант" минутой молчания почтили память погибших. На авиабазе приспущены флаги России, Кыргызстана, а также ОДКБ и ВВС. Свои соболезнования кыргызскому народу и родственникам погибшим выразило командование авиабазы Кант", — сообщил собеседник агентства.

"Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиационной катастрофы Boeing 747, ликвидации последствий, проведения изучения причин катастрофы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что для оказания поддержки правительством страны будет выделена материальная помощь каждой семье пострадавшего и родным погибших в размере 70 тысяч сомов", — сообщили в пресс-службе.





Во время совещания было отмечено, что энергетики ведут непрерывную работу по восстановлению подачи электроэнергии жителям поселка, поскольку накануне в результате крушения самолета и возникшего пожара около 1,5 тысячи человек остались без света. "Сейчас практически все улицы в данном дачном поселке подключены к электроснабжению", — сообщили в пресс-службе.



