Семьям погибших в авиакатастрофе под Бишкеком выплатят по тысяче долларов
17 января 2017, 12:21
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас".
Правительство Кыргызстана выделит по 70 тысяч сомов (около 1 тысячи долларов) семьям погибших и пострадавших при крушении турецкого грузового Boeing 747, упавшего на поселок в районе международного аэропорта "Манас" под Бишкеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Во вторник на всей территории Кыргызстана объявлен траур по погибшим.
"В день траура по жертвам крушения грузового самолета Boeing 747-400 вблизи международного аэропорта "Манас" военнослужащие российской авиабазы ОДКБ "Кант" минутой молчания почтили память погибших. На авиабазе приспущены флаги России, Кыргызстана, а также ОДКБ и ВВС. Свои соболезнования кыргызскому народу и родственникам погибшим выразило командование авиабазы Кант", — сообщил собеседник агентства.
Утром во вторник в храме Александра Невского, расположенном на территории авиабазы, также прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе.
"Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиационной катастрофы Boeing 747, ликвидации последствий, проведения изучения причин катастрофы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что для оказания поддержки правительством страны будет выделена материальная помощь каждой семье пострадавшего и родным погибших в размере 70 тысяч сомов", — сообщили в пресс-службе.
Во время совещания было отмечено, что энергетики ведут непрерывную работу по восстановлению подачи электроэнергии жителям поселка, поскольку накануне в результате крушения самолета и возникшего пожара около 1,5 тысячи человек остались без света. "Сейчас практически все улицы в данном дачном поселке подключены к электроснабжению", — сообщили в пресс-службе.
Глава правительства поручил министерству социального развития и труда республики "решить вопрос детей, оставшихся без семьи и крова, обеспечив необходимую помощь и поддержку". Кроме того, поручено "в оперативном порядке сформировать список лиц", оставшихся без крова, "для оказания конкретной помощи".
Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" под Бишкеком утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении, в том числе 16 детей.
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Фото: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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